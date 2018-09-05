05 EYLÜL 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların ardından sanayicinin ve girişimcinin üzerindeki yükün hafifletilmesi, üretimde çarkların daha hızlı dönmesi için hazırlanan 16 maddelik destek ve önlem paketinde kısa sürede önemli mesafe kaydedildi.
— Mustafa Varank (@varank) September 5, 2018
"CİDDİ İLERLEMELER KAYDETTİK"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek paketi çerçevesinde somut bir adımın daha bu tebliğle atıldığını belirterek, eylem planının her aşamasına yönelik yoğun çalışma sürdürdüklerini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle hazırlanan "100 Günlük İcraat Programı" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Destek ve Önlem Paketi"nin sıkı takipçisi olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:
"Eylem planımızın her aşamasını dikkatle çalıştık, çalışıyoruz. Bayram tatili sonrası çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sizlerle de paylaştığımız 'Politika Takip Matrisi' ile yaptığımız çalışmanın hangi aşamada olduğunu an be an takip ettik. Kamuoyunun ve hizmetinde olduğumuz milletimizin doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için bu paylaşımı yapıyoruz. Eksiklerimiz elbette var ama iş günü olarak baktığımızda hayli mesafe katettik. 8 iş gününde 10 maddeyi hayata geçirdik. Diğer maddelerde ise ciddi ilerlemeler kaydettik. 16 maddelik eylem planımız sayesinde milli teknoloji hamlesi için adımlarımızı hızlandırmış olduk. Yerlileştirme politikalarımız kararlı bir şekilde devam edecek. Daha fazla üretim ve daha fazla istidam için proaktif hareket tarzımızı sürdüreceğiz."
Bayram tatilinin ardından çalışmalar bütün hızıyla devam etti. 31 Ağustos'ta KOSGEB'in geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ'lerden 2018'de tahsil etmesi gereken alacakları gelecek yıla ertelendi. Aynı gün KOBİ'lere 300 bin liraya kadar ihracat desteği yürürlüğe girdi.
1 Eylül'de ise Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) hizmet ücretlerinde yüzde 25 indirim yapıldı.
3 Eylül itibarıyla "Teknoloji Bölgelerine Yeni Destekler" başlığında yayımlanan 100 milyon liralık destek programının uygulanmasına başlandı. Haksız rekabetin önüne geçilmesi için ağırlıklı ithal ürünlerin can, mal ve çevre güvenliği açısından denetimleri hızlandırıldı. Bu denetimler sonucu bazı ürünlerle ilgili toplatma kararı alındı. Toplatılacak ürünlerin marka, model ve menşe bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunlarına aylık brüt asgari ücret tutarında destek için 15 milyon liralık dilimden ödemeler başladı.
Geçen hafta itibarıyla da kalkınma ajansları üzerinden yaklaşık bin 500 projeye 500 milyon liralık destek sağlanmasına yönelik program kapsamında ön ödemelere başlandı. Ekim sonunda bu desteğin 280 milyon liralık kısmı dağıtılmış olacak.
Sanayi İşbirliği Programı kapsamında ilk ihale için fiili uygulamaya geçildi.
Ar-Ge'nin ticari ürüne dönüşmesi için KOSGEB tarafından yapılan ilk çağrılar sonuçlandırıldı.
Somut adımlar çerçevesinde uygulamaya konulan son karar; patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılması oldu.
Bakan Varank, destek ve önlem paketinin bir an önce hayata geçmesi için tüm aşamaları bizzat takip ettiğini Twitter hesabından mesaj ve fotoğraflarla paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!