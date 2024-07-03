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        Haberler Magazin Deren Talu arkadaşına poz verdi - Magazin

        Deren Talu arkadaşına poz verdi

        Bodrum'da görüntülenen Deren Talu, arkadaşına poz verirken objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 09:45 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:06
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Deren Talu, Bodrum'daki bir otelde görüntülendi.

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          Erken saatlerde kalkıp güne yogayla başlayan Deren Talu, günü çalışarak geçirip denize girmedi.

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          Ünlü isim, sonrasında arkadaşına poz verdi.

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          Deren Talu'nun poz verdiği anlar objektiflere böyle yansıdı.

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