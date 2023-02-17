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Depremzedelerden güvence bedeli alınmayacak

EPDK depremden etkilenen vatandaşlardan nerede ikamet ederlerse etsin OHAL süresince yeni doğalgaz ve elektrik abonelikleri için güvence bedeli alınmamasına karar verdi

Giriş: 17.02.2023 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerden doğalgaz ve elektrikte güvence bedeli alınmayacak
Depremzedelerden güvence bedeli alınmayacak
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HABERTURK.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) dün yaptığı toplantıda deprem bölgesindeki vatandaşlara yönelik önemli bir karar aldı.

Söz konusu karara göre afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşlar, ister deprem bölgesinde ikametini sürdürsün ister başka bir şehre taşınsın, elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.

1 Ocak 2023 itibarıyla elektrikte mesken aboneleri için güvence bedeli 84.10 lira olarak belirlenmişti.

Doğalgaz kombi bağlantı ve güvence bedeli ise 1.352 TL olarak belirlenmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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