Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere mazerete bağlı tayin hakkı

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapan ve 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduranların iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Duyuruya göre, söz konusu il ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler, deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Başvurular, 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.