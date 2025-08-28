Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DEPREM Mİ OLDU? En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? 29 Ağustos 2025 AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 29 Ağustos Cuma! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu?

        Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Manisa ve Balıkesir deprem ile sallandı. Peki, en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 29 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 28.08.2025 - 07:28 Güncelleme: 29.08.2025 - 00:52
        • 1

          Son dakika deprem haberleri özellikle Balıkesir’de meydana gelen şiddetli deprem sonrası yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler ‘’29 Ağustos Cuma bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, bugün saat 07.20 itibarıyla en büyük depremler Van ve Balıkesir’de ölçüldü. İşte, 29 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          ELAZIĞ'DA DEPREM!

          Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem

          Merkez üssü Elazığ’ın Palu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23:39’da merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

        • 3

          BALIKESİR DEPREM İLE SALLANIYOR

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 16.28'de 1.5 büyüklüğünde, saat 15.56'da 1.6, saat 15.53'te 1.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        • 4

          28 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-08-28 16:28:46 39.11639 28.11667 4.54 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-28 15:56:19 39.20361 28.25972 6.05 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-28 15:53:34 39.13833 28.29194 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-28 15:52:20 39.15972 28.07694 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-28 15:48:22 39.18833 28.04306 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-28 15:31:58 39.20917 28.17417 9.53 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-08-28 15:26:49 39.21306 28.17222 7.5 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

