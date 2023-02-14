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Tarımsal üretimdeki payları yüzde 14.3

Türkiye’yi sarsan depremlerin etkilediği on ilin, 2021 yılındaki milli gelire katkısı yüzde 9.3 oldu. Türkiye’deki tarımsal faaliyetlere bu illerin katkısı yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. 2021 yılında milli gelirdeki yüzde 11.35’lik büyümenin 0.91 puanı, söz konusu illerden geldi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Giriş: 14.02.2023 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem illerinin milli gelirdeki payı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler on ili doğrudan etkiledi. Söz konusu illerde 85.3 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 16’sını oluşturan 13.5 milyon kişi yaşıyor. Sayıları 1.7 milyona ulaşan Suriyeliler ile birlikte bölgedeki nüfus 15.2 milyonu buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayında yayımladığı 2021 yılı itibarıyla il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine göre, deprem illerinin milli gelirdeki payı yüzde 9.3’e ulaşıyor. 2021 yılında cari fiyatlarla 7.2 trilyon lira olan milli gelirin 675 milyar lirası on ilden elde edildi.

Milli gelire en büyük katkıyı 148.6 milyar lirayla Gaziantep sağladı. Bu ilimizi 141.7 milyarla Adana, 101.5 milyar lira ile de Hatay izledi.

Deprem illerinin iktisadi faaliyet kollarına göre milli gelirdeki payına baktığımızda ise tarım ilk sırada yer alıyor. Türkiye’nin 2021’deki 402 milyar liralık toplam tarımsal üretiminin yüzde 14.3’ünü oluşturan 57.3 milyar liralık kısmı bu illerimizden sağlandı. On il içinde ilk sırayı ise 12 milyar lirayla Şanlıurfa alırken, Adana 10.2 milyar, Diyarbakır da 8.7 milyar lirayla ilk üçte yer aldı.

Deprem illerinin sanayi ve imalat sanayisindeki payı da yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki 1.9 trilyon liralık sanayi ve 1.6 trilyon liralık imalat sanayi üretiminin sırasıyla 211.1 milyarı ve 181.4 milyarı bu bölgeden elde edildi. Sanayide ilk sırayı 67.6 milyarla Gaziantep alırken, Adana 40.8 milyar, Hatay 34 milyar, Kahramanmaraş da 25.5 milyar lirayla bu ilimizi izledi.

Söz konusu illerin inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerindeki payı yüzde 8.7, hizmetlerdeki payı yüzde 7.1, finans ve sigorta faaliyetlerindeki payı yüzde 4.3, bilgi ve iletişim hizmetlerindeki payı yüzde 2.0 olarak gerçekleşti.


İl bazında gayrisafi yurt içi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına göre, cari fiyatlarla, 2021:

Bin TL GSYH Tarım, ormancılık ve balıkçılık Sanayi İmalat sanayi İnşaat
Türkiye 7.248.788.983 401.805.954 1.888.148.628 1.609.778.714 367.218.833
Adana 141.672.580 10.208.479 40.811.795 34.083.264 6.402.174
Adıyaman 23.236.012 3.051.387 5.528.508 2.977.099 1.043.590
Diyarbakır 62.494.019 8.748.301 7.047.039 3.295.816 4.490.251
Gaziantep 148.588.413 5.129.481 67.634.889 64.370.044 6.396.756
Hatay 101.461.596 5.417.056 34.006.357 30.064.809 3.504.000

K.maraş

 63.004.412 5.594.743 25.526.896 20.580.196 3.013.742
Kilis 7.006.880 984.387 1.115.360 974.781 520.073
Osmaniye 30.945.765 2.494.150 12.851.755 11.896.242 1.005.974
Malatya 38.831.203 3.683.770 9.148.529 8.082.860 2.540.967
Şanlıurfa 57.589.407 11.954.732 7.454.519 5.112.579 2.952.971
10 İlin GSYH büyümesine katkısı 674.830.287 57.266.486 211.125.648 181.437.690 31.870.498
10 İlin GSYH'deki payı 9,3% 14,3% 11,2% 11,2% 8,7%

Hizmetler Bilgi ve iletişim Finans ve sigorta faaliyetleri Gayrimenkul faaliyetleri Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
Türkiye 1.772.670.048 199.576.584 211.640.623 358.675.847 345.474.812
Adana 33.430.456 1.371.847 3.179.299 5.866.329 5.493.009
Adıyaman 3.090.977 96.451 333.578 1.693.664 626.916
Diyarbakır 8.983.972 1.107.784 937.536 4.064.139 2.557.138
Gaziantep 27.224.338 423.353 1.740.011 5.715.300 3.909.846
Hatay 25.593.721 185.296 1.020.893 4.754.904 2.624.950
Kahramanmaraş 7.959.208 280.012 566.473 2.986.190 1.317.158
Kilis 984.497 55.627 76.493 493.921 164.282
Osmaniye 4.327.717 63.683 222.833 1.720.868 447.886
Malatya 5.676.003 234.551 596.022 2.784.245 1.197.319
Şanlıurfa 9.298.675 238.892 575.113 2.866.531 2.098.582
10 İlin GSYH büyümesine katkısı 126.569.563 4.057.496 9.248.250 32.946.091 20.437.086
10 İlin GSYH'deki payı 7,1% 2,0% 4,3% 9,2% 5,8%

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri Diğer hizmet faaliyetleri Sektörler toplamı
Türkiye 769.000.822 166.979.807 6.481.191.958
Adana 17.392.110 2.514.928 126.670.426
Adıyaman 5.049.643 260.764 20.775.477
Diyarbakır 16.958.608 981.563 55.876.331
Gaziantep 13.556.882 1.123.062 132.853.920
Hatay 12.660.768 949.564 90.717.509
Kahramanmaraş 8.528.149 560.107 56.332.677
Kilis 1.800.990 69.271 6.264.900
Osmaniye 4.279.205 254.751 27.668.821
Malatya 8.158.457 699.382 34.719.245
Şanlıurfa 12.784.629 1.266.441 51.491.084
10 İlin GSYH büyümesine katkısı 101.169.440 8.679.831 603.370.389
10 İlin GSYH'deki payı 13,1% 5,2% 9,3%

2021’DEKİ YÜZDE 11.35’LİK BÜYÜMENİN 0.91 PUANI DEPREM İLLERİNDEN

Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası 2021 yılında yüzde 11.35 oranında büyüdü. On ilin GSYH büyümesine katkısı 0.91 puan oldu. En yüksek katkı 0.25 puanla Gaziantep’ten gelirken, bu ili 0.21’le Adana, 0.20 puan ile de Hatay izledi.

İllerin Türkiye GSYH büyümesine katkısı 2019-2021:

2019 2020 2021
Türkiye 0,78 1,94 11,35
Adana 0,03 0,12 0,21
Adıyaman -0,01 0,01 0,03
Diyarbakır 0,04 0,01 0,05
Gaziantep 0,01 0,21 0,25
Hatay -0,07 0,06 0,20
Kahramanmaraş 0,03 0,02 0,05
Kilis 0,00 0,01 0,01
Osmaniye -0,02 0,02 0,04
Malatya 0,01 0,03 0,04
Şanlıurfa 0,01 0,03 0,04
10 İlin GSYH büyümesine katkısı 0,04 0,52 0,91

BÖLGEDE KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR TÜRKİYE ORTALAMASININ YÜZDE 68’İ SEVİYESİNDE

TÜİK verilerine göre, deprem bölgesinde kişi başına milli gelir Türkiye ortalamasının yüzde 68’i düzeyinde bulunuyor. Türkiye genelinde 9.592 dolar olan kişi başına milli gelir deprem illerinde ortalama 5.559 dolar olarak gerçekleşti. Ancak, bu illerin kendi içinde de büyük farklar bulunuyor. İlk sırada yer alan Adana’da kişi başına milli gelir 6.977 dolar iken son sıradaki Şanlıurfa’da 3.012 dolar seviyesinde yer alıyor.

Adana’nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye milli gelir sıralamasında nispeten daha ön sırada bulunuyor.

İl bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla:

Kişi başına GSYH (TL) Kişi başına GSYH ($) Türkiye sıralaması
2019 2020 2021 2019 2020 2021
Türkiye 52.213 60.541 86.144 9.195 8.600 9.592
Adana 36.735 44.291 62.658 6.469 6.291 6.977 29
Adıyaman 22.764 26.809 36.748 4.009 3.808 4.092 74
Diyarbakır 23.751 26.914 34.964 4.182 3.823 3.893 77
Gaziantep 37.449 47.613 70.228 6.595 6.763 7.819 73
Hatay 31.782 37.908 60.937 5.597 5.385 6.785 31
Kahramanmaraş 33.958 39.429 53.862 5.980 5.601 5.997 32
Kilis 29.069 35.452 48.555 5.119 5.036 5.406 75
Osmaniye 29.807 36.136 56.185 5.249 5.133 6.256 33
Malatya 30.366 36.235 48.093 5.347 5.147 5.355 65
Şanlıurfa 17.424 20.467 27.048 3.068 2.907 3.012 76
10 ilin ortalaması 29.311 35.125 49.928 5.162 4.989 5.559
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