Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler on ili doğrudan etkiledi. Söz konusu illerde 85.3 milyonluk Türkiye nüfusunun yüzde 16’sını oluşturan 13.5 milyon kişi yaşıyor. Sayıları 1.7 milyona ulaşan Suriyeliler ile birlikte bölgedeki nüfus 15.2 milyonu buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayında yayımladığı 2021 yılı itibarıyla il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine göre, deprem illerinin milli gelirdeki payı yüzde 9.3’e ulaşıyor. 2021 yılında cari fiyatlarla 7.2 trilyon lira olan milli gelirin 675 milyar lirası on ilden elde edildi.

Milli gelire en büyük katkıyı 148.6 milyar lirayla Gaziantep sağladı. Bu ilimizi 141.7 milyarla Adana, 101.5 milyar lira ile de Hatay izledi.

Deprem illerinin iktisadi faaliyet kollarına göre milli gelirdeki payına baktığımızda ise tarım ilk sırada yer alıyor. Türkiye’nin 2021’deki 402 milyar liralık toplam tarımsal üretiminin yüzde 14.3’ünü oluşturan 57.3 milyar liralık kısmı bu illerimizden sağlandı. On il içinde ilk sırayı ise 12 milyar lirayla Şanlıurfa alırken, Adana 10.2 milyar, Diyarbakır da 8.7 milyar lirayla ilk üçte yer aldı.

Deprem illerinin sanayi ve imalat sanayisindeki payı da yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelindeki 1.9 trilyon liralık sanayi ve 1.6 trilyon liralık imalat sanayi üretiminin sırasıyla 211.1 milyarı ve 181.4 milyarı bu bölgeden elde edildi. Sanayide ilk sırayı 67.6 milyarla Gaziantep alırken, Adana 40.8 milyar, Hatay 34 milyar, Kahramanmaraş da 25.5 milyar lirayla bu ilimizi izledi.

Söz konusu illerin inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerindeki payı yüzde 8.7, hizmetlerdeki payı yüzde 7.1, finans ve sigorta faaliyetlerindeki payı yüzde 4.3, bilgi ve iletişim hizmetlerindeki payı yüzde 2.0 olarak gerçekleşti.



İl bazında gayrisafi yurt içi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına göre, cari fiyatlarla, 2021:

Bin TL GSYH Tarım, ormancılık ve balıkçılık Sanayi İmalat sanayi İnşaat Türkiye 7.248.788.983 401.805.954 1.888.148.628 1.609.778.714 367.218.833 Adana 141.672.580 10.208.479 40.811.795 34.083.264 6.402.174 Adıyaman 23.236.012 3.051.387 5.528.508 2.977.099 1.043.590 Diyarbakır 62.494.019 8.748.301 7.047.039 3.295.816 4.490.251 Gaziantep 148.588.413 5.129.481 67.634.889 64.370.044 6.396.756 Hatay 101.461.596 5.417.056 34.006.357 30.064.809 3.504.000 K.maraş 63.004.412 5.594.743 25.526.896 20.580.196 3.013.742 Kilis 7.006.880 984.387 1.115.360 974.781 520.073 Osmaniye 30.945.765 2.494.150 12.851.755 11.896.242 1.005.974 Malatya 38.831.203 3.683.770 9.148.529 8.082.860 2.540.967 Şanlıurfa 57.589.407 11.954.732 7.454.519 5.112.579 2.952.971 10 İlin GSYH büyümesine katkısı 674.830.287 57.266.486 211.125.648 181.437.690 31.870.498 10 İlin GSYH'deki payı 9,3% 14,3% 11,2% 11,2% 8,7%

Hizmetler Bilgi ve iletişim Finans ve sigorta faaliyetleri Gayrimenkul faaliyetleri Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri Türkiye 1.772.670.048 199.576.584 211.640.623 358.675.847 345.474.812 Adana 33.430.456 1.371.847 3.179.299 5.866.329 5.493.009 Adıyaman 3.090.977 96.451 333.578 1.693.664 626.916 Diyarbakır 8.983.972 1.107.784 937.536 4.064.139 2.557.138 Gaziantep 27.224.338 423.353 1.740.011 5.715.300 3.909.846 Hatay 25.593.721 185.296 1.020.893 4.754.904 2.624.950 Kahramanmaraş 7.959.208 280.012 566.473 2.986.190 1.317.158 Kilis 984.497 55.627 76.493 493.921 164.282 Osmaniye 4.327.717 63.683 222.833 1.720.868 447.886 Malatya 5.676.003 234.551 596.022 2.784.245 1.197.319 Şanlıurfa 9.298.675 238.892 575.113 2.866.531 2.098.582 10 İlin GSYH büyümesine katkısı 126.569.563 4.057.496 9.248.250 32.946.091 20.437.086 10 İlin GSYH'deki payı 7,1% 2,0% 4,3% 9,2% 5,8%

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri Diğer hizmet faaliyetleri Sektörler toplamı Türkiye 769.000.822 166.979.807 6.481.191.958 Adana 17.392.110 2.514.928 126.670.426 Adıyaman 5.049.643 260.764 20.775.477 Diyarbakır 16.958.608 981.563 55.876.331 Gaziantep 13.556.882 1.123.062 132.853.920 Hatay 12.660.768 949.564 90.717.509 Kahramanmaraş 8.528.149 560.107 56.332.677 Kilis 1.800.990 69.271 6.264.900 Osmaniye 4.279.205 254.751 27.668.821 Malatya 8.158.457 699.382 34.719.245 Şanlıurfa 12.784.629 1.266.441 51.491.084 10 İlin GSYH büyümesine katkısı 101.169.440 8.679.831 603.370.389 10 İlin GSYH'deki payı 13,1% 5,2% 9,3%

2021’DEKİ YÜZDE 11.35’LİK BÜYÜMENİN 0.91 PUANI DEPREM İLLERİNDEN

Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılası 2021 yılında yüzde 11.35 oranında büyüdü. On ilin GSYH büyümesine katkısı 0.91 puan oldu. En yüksek katkı 0.25 puanla Gaziantep’ten gelirken, bu ili 0.21’le Adana, 0.20 puan ile de Hatay izledi.

İllerin Türkiye GSYH büyümesine katkısı 2019-2021:

2019 2020 2021 Türkiye 0,78 1,94 11,35 Adana 0,03 0,12 0,21 Adıyaman -0,01 0,01 0,03 Diyarbakır 0,04 0,01 0,05 Gaziantep 0,01 0,21 0,25 Hatay -0,07 0,06 0,20 Kahramanmaraş 0,03 0,02 0,05 Kilis 0,00 0,01 0,01 Osmaniye -0,02 0,02 0,04 Malatya 0,01 0,03 0,04 Şanlıurfa 0,01 0,03 0,04 10 İlin GSYH büyümesine katkısı 0,04 0,52 0,91

BÖLGEDE KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR TÜRKİYE ORTALAMASININ YÜZDE 68’İ SEVİYESİNDE

TÜİK verilerine göre, deprem bölgesinde kişi başına milli gelir Türkiye ortalamasının yüzde 68’i düzeyinde bulunuyor. Türkiye genelinde 9.592 dolar olan kişi başına milli gelir deprem illerinde ortalama 5.559 dolar olarak gerçekleşti. Ancak, bu illerin kendi içinde de büyük farklar bulunuyor. İlk sırada yer alan Adana’da kişi başına milli gelir 6.977 dolar iken son sıradaki Şanlıurfa’da 3.012 dolar seviyesinde yer alıyor.

Adana’nın yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye milli gelir sıralamasında nispeten daha ön sırada bulunuyor.

İl bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla:

Kişi başına GSYH (TL) Kişi başına GSYH ($) Türkiye sıralaması 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Türkiye 52.213 60.541 86.144 9.195 8.600 9.592 Adana 36.735 44.291 62.658 6.469 6.291 6.977 29 Adıyaman 22.764 26.809 36.748 4.009 3.808 4.092 74 Diyarbakır 23.751 26.914 34.964 4.182 3.823 3.893 77 Gaziantep 37.449 47.613 70.228 6.595 6.763 7.819 73 Hatay 31.782 37.908 60.937 5.597 5.385 6.785 31 Kahramanmaraş 33.958 39.429 53.862 5.980 5.601 5.997 32 Kilis 29.069 35.452 48.555 5.119 5.036 5.406 75 Osmaniye 29.807 36.136 56.185 5.249 5.133 6.256 33 Malatya 30.366 36.235 48.093 5.347 5.147 5.355 65 Şanlıurfa 17.424 20.467 27.048 3.068 2.907 3.012 76 10 ilin ortalaması 29.311 35.125 49.928 5.162 4.989 5.559

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