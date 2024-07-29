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        Haberler Gündem 3. Sayfa Depodan sahte ilaçlar çıktı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Depodan sahte ilaçlar çıktı!

        Mersin'de bir depoya düzenlenen baskında çok sayıda sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı da yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 29.07.2024 - 09:38
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        Depodan sahte ilaçlar çıktı!
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahte cinsel içerikli ilaç üretip satışını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli'de sahte ilaç üreten ve ticaretini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

        Belirlenen depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Depoda 6 bin dolu kapsül, 20 bin boş kapsül, 2 bin 327 karışımlı kapsül, 430 litre özel karışım macun ham maddesi, 579 boş kapsül kutusu, 25 bin paketleme etiketi ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

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        #haberler
        #Mersin
        #Son dakika haberler
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