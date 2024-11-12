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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Denizlerin prensi cep yakıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Denizlerin prensi 'lüfer'in fiyatı cep yakıyor

        Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslemeye başladı. "Denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, kilosu 1200 liradan tezgahta yerini aldı. Palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:30
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        Denizlerin prensi 'lüfer'in fiyatı cep yakıyor
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        15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2024-2025 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı.

        Çanakkale'de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Balığın bollaşması birlikte vatandaşlar rağbet gösteriyor. Lüfer de balık tezgahlarında yerini aldı. "Denizlerin prensi" olarak adlandırılan lüfer kilosu 1200 liradan satılıyor. Palamutun tanesi ise 150 liradan satılıyor.

        Balıkhane esnaflarında Hasan Doğuş Tunç, bu sezon balık çeşitlerinin bol olduğunu belirterek, “Bu sene av sezonumuz bereketli geçti. Palamut sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şuanda 150 lira, zaman zaman havalardan dolayı fiyatı palamutun 175 liraya kadar çıktı. Ama şuanda palamut 150 liradan satılıyor" dedi.

        Lüfer sezonun bu sene geç başladığını ifade eden Hasan Doğuş Tunç, "Geçen sene bol lüfer olmuştu. Bu sene lüfer biraz geç kaldı. Lüfer daha yeni yeni yüzünü gösteriyor. Fiyat biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde bol olur mu, çok aşırı bir bolluk beklenmese de fiyatta biraz düşüş bekliyoruz. Boğazda da lüfer var. Tezgahımızda da lüfer var. Şuanda lüfer 1000 lira ile 1200 lira arası balığına göre satışı değişmektedir. Bunun yanında çinekop, sarıkanat yüzünü gösterdi. Çinekop 300 ile 400 lira arasında balığına göre satılıyor. Sarıkanat 500 ile 600 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

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