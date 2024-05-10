Denizbank’tan ‘bilirkişi’ açıklaması

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Denizbank’tan yapılan açıklamada bir televizyon kanalında İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 E. sayılı dosyası içinde yer alan CD’lerin ve disklerin görüntü ve çözümünün yapılması sonucu dosyaya giren 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporundaki görüntülerin “gerçeğinden farklı olarak üretilmiş bir senaryo içinde, basın ahlakı ve hukuk kurallarına aykırı biçimde ekranlara taşındığı” belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Özellikle vurgulamak isteriz ki; anılan yayında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 esas sayılı dosyasına ilişkin olarak, Adli Bilişim Uzmanları tarafından hazırlanan 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporu bağlamından kopartılmış; adeta içeriği tahrif edilmek suretiyle kamuoyuna servis edilmiştir.

REKLAM Yayında gösterilen bilirkişi raporu; Levent Büyükdere şubesine ait olan ve bizzat bankamız tarafından Nisan 2023 tarihinde soruşturma makamlarına teslim edilen, toplam 162 adet CD ve 18 adet disk içinde yer alan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu oluşturulan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası içinde yer alan iddianamede müşteki, sanık veya tanık sıfatıyla bulunan kişilerin şubeye giriş ve çıkışları ile şubedeki işlemlerine ilişkin görüntülerin çözümüne ilişkin rapordur. Rapor; ilgili yayında iddia edilenin aksine, silinmiş kamera kayıtlarının geri getirilmesi veya kurtarılması suretiyle oluşturulmuş değildir.

"AYRINTILI BELİRTİLDİĞİ HALDE" Anılan raporda; dava ile ilgili bazı kişilerin hangi tarihlerde şubeye giriş çıkış yaptıkları bir tablo halinde ayrıntılı bir şekilde belirtildiği ve tüm görüntülere “herhangi bir açıklama yapılmaksızın” yer verildiği halde, ilgili yayında söz konusu görüntüler yayıncı tarafından kendilerince yaratılan ve gerçekle ilgisi bulunmayan bir olay örgüsü içinde ve her bir görüntü altına, üretilen senaryoya uygun bir açıklama yapılmak suretiyle servis edilmiştir. Yapılan yayın habercilik etiğine uygun olmadığı gibi; sonucu olarak ortaya çıkan bilgi kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla ekte sunulan detaylı açıklamayı yapmak zorunluluğu doğmuştur.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI" Diğer yandan hatırlatmak isteriz ki; daha önce de aynı TV kanalı aynı muhabiri aracılığıyla, ilgili konu çerçevesinde Banka’nın üst düzey yöneticisinin Erzurum’da çekilmiş fotoğraflarını Fransa’da kayak tatilinde çekilmiş gibi aktararak gerçekleri saptıran müşteki avukatını ekranlarına çıkarmış ve yine kamuoyunu yanıltan bir habere imza atmıştı. Kamuoyunu yanlış yönlendirme amaçlı ve maksatlı olduğu anlaşılan söz konusu yayınlara istinaden Bankamız, ilgili yayın kuruluşu ve muhabir hakkındaki hukuki süreci de başlatmıştır.”