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Konserler, tiyatro oyunları ve stand-up gösterilerinden oluşan DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri, 27 Temmuz'da Sertab Erener ile başlayacak.

HARBİYE’DE YILDIZLAR GEÇİDİ

14 Ağustos'ta bu senenin büyük ilgi gören oyunlarından Aydınlıkevler, 15 Ağustos’ta Türk müziğinin önemli iki ismi Selami Şahin ve Aşkın Nur Yengi, 16 Ağustos’ta ise 7’den 70’e herkesi kahkahaya boğan Çok Güzel Hareketler 2 Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak. 17 Ağustos akşamı eğlence, Türk Pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu’yla devam edecek. 18 Ağustos’ta izleyenlerin Yasemin Sakallıoğlu’yla gülmeye doyacağı etkinlikte, 19 Ağustos akşamı herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla Candan Erçetin sevenleriyle buluşacak. DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’nin finalini 20 Ağustos’ta kendine özgü tarzıyla başarılı sanatçı Cem Adrian yapacak.

DENİZBANK AÇIKHAVA ETKİNLİKLERİ

27 Temmuz Çarşamba... Sertab Erener

14 Ağustos Pazar... Aydınlıkevler

15 Ağustos Pazartesi... Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi

16 Ağustos Salı... Çok Güzel Hareketler 2

17 Ağustos Çarşamba... Kenan Doğulu

18 Ağustos Perşembe... Yasemin Sakallıoğlu - Doğru Koca Nasıl Seçilir?

19 Ağustos Cuma... Candan Erçetin

20 Ağustos Cumartesi... Cem Adrian