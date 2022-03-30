Su seviyesi azaldı, iskele kapandı

İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle Pasaport İskelesi yolcu tahliyesine izin vermeyecek duruma geldi ve geçici süreyle kullanıma kapatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçen sene de çekilme olmuştu ama bu yıl biraz daha fazla oldu. Tekrar lodosa dönüyoruz o nedenle Körfez kısa sürede eski haline döner. Korkuya hiç gerek yok" dedi.
Seferihisar ve Dikili'de denizin çekilmesinin ardından İzmir Körfezi'nde de deniz suyu seviyesi düştü. Suyun çekilmesi nedeniyle denizin içindeki kayalar ve yosunlar suyun yüzeyine çıkarken, deniz ulaşımında da aksama meydana geldi. Pasaport İskelesi, yolcu tahliyesine izin vermeyecek durumda olduğu için geçici süre kullanıma kapatıldı. Pasaport İskelesi'nin kullanıma kapatılmasıyla birlikte vapur seferleri Alsancak İskelesi üzerinden yapılmaya başlandı. İzdeniz A.Ş.'nin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız, Tarihi Pasaport İskelesi , deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesi'nden yapılmaya devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
'KORKULACAK BİR DURUM YOK'
Deniz suyu seviyesindeki azalmayı değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, lodosla beraber su seviyesinin normale döneceğini söyledi. Yaşar, "Kuzeyli rüzgarlar 15-20 günden beri çok sert esti. Bu nedenle mart ayı da son 100 yılın en soğuk mart ayı oldu. Kuzeyli rüzgarlar eserken bütün suyu Afrika'ya doğru şişiriyor. Şu anda sadece İzmir'de değil, Marmara'dan Marmaris'e kadar sular çekilmiş durumda. 1783'de Kordonboyu yapılırken gelgitin 1.5 metre üzerinde olacak şekilde inşaa edileceği şartnamesi vardır. O zamandan beri burada suyun yüksekliğinin artıp azaldığı biliniyor. Geçen sene de çekilme olmuştu ama bu yıl biraz daha fazla oldu. Tekrar lodosa dönüyoruz o nedenle Körfez kısa sürede eski haline döner. Korkuya hiç gerek yok. Bu son derece doğal ve her zaman olan bir durum. Bazen çok sert oluyor bu yıl sadece çok sert yaşadık" diye konuştu.
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