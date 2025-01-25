Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Demir Maske (Iron Mask) filmi 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren film, aksiyon macera türünde kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları...
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Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncularıdan Jackie Chan ve Arnold Schwarzenegger'in başrolünü paylaştığı Demir Maske filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Stepchenko, Petrukhin ve Dmitri Palees tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Oleg Stepchenko oturmaktadır. Peki, "Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Demir Maske ne zaman çekildi?" İşte Demir Maske filminin konusu nedir sorusunun yanıtı...
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DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?
İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.
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DEMİR MASKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jason Flemyng Jonathan Green
Cheng Lan rolünde Helen Yao
Jackie Chan Usta Et Al olarak
Arnold Schwarzenegger Kaptan James Hook
Yuri Kolokolnikov Çar Büyük Peter
Anna Churina Bayan Emma Dudley
Charles Dance Lord Dudley
Büyükelçi olarak Rutger Hauer
Kaptan olarak Martin Klebba
Gri rolünde Christopher Fairbank
Ölü Kazak olarak Igor Jijikine
Robert Gilabert Cuenca Kule Muhafızı olarak filmde yer alıyor.
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