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        Haberler Bilgi Magazin Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Demir Maske ne zaman çekildi?

        Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Demir Maske (Iron Mask) filmi 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren film, aksiyon macera türünde kaleme alınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Demir Maske filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 16:36 Güncelleme: 25.01.2025 - 16:36
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        • 1

          Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncularıdan Jackie Chan ve Arnold Schwarzenegger'in başrolünü paylaştığı Demir Maske filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Stepchenko, Petrukhin ve Dmitri Palees tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Oleg Stepchenko oturmaktadır. Peki, "Demir Maske (Iron Mask) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Demir Maske ne zaman çekildi?" İşte Demir Maske filminin konusu nedir sorusunun yanıtı...

        • 2

          DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

          İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

        • 3

          DEMİR MASKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Jason Flemyng Jonathan Green

          Cheng Lan rolünde Helen Yao

          Jackie Chan Usta Et Al olarak

          Arnold Schwarzenegger Kaptan James Hook

          Yuri Kolokolnikov Çar Büyük Peter

          Anna Churina Bayan Emma Dudley

          Charles Dance Lord Dudley

          Büyükelçi olarak Rutger Hauer

          Kaptan olarak Martin Klebba

          Gri rolünde Christopher Fairbank

          Ölü Kazak olarak Igor Jijikine

          Robert Gilabert Cuenca Kule Muhafızı olarak filmde yer alıyor.

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