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Demet Şener'den Tolga Arman'a: Sonsuz aşkım!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la 13 yıl, iş insanı Cenk Küpeli'yle 19 ay evli kalan ve son dönemde Tolga Arman'la aşk yaşayan Demet Şener, önceki gün sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Şener, Arman'a, "Sonsuz aşkım..." sözleriyle seslendi

16.12.2021 - 07:54 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Eski manken Demet Şener (44), mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı. Sürpriz aşkları beş ay önce Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, önceki gün bir davete katıldı.

  • "SONSUZ AŞKIM"

    Sevgilisiyle birlikte kamera karşısında poz veren Şener, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Daha önce, "Evliliğe ve herhangi bir imzaya gerek yok." açıklamasını yapan Demet Şener, gönderisine, "Sonsuz aşkım..." ifadesini not düştü. "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum ve çok mutluyum." diyen eski mankenin paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

  • "SONUCA BAKALIM"

    Üç ay önce iş insanı Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay'ın aynı sınıfta eğitim gördüğü, çiftin de bu sayede tanıştığı ileri sürülmüştü.

    İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şener, "Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Zaten pandemiden dolayı iki yıldır yapılmıyor. Sadece birbirlerini çevrelerinden tanıyorlarmış. Bunu da biz sonradan öğrendik. Her şey yolunda." demişti.

    Şener, "İlk adım kimden geldi?" sorusuna, "İlk adımı boş verin, ne fark eder? Sonuca bakalım..." şeklinde yanıt vermişti.

  • "BENİM KENDİ YÜZÜĞÜM"

    Demet Şener, ayrıca Kapadokya'daki fotoğraflarında çok konuşulan parmağındaki tektaşı ile ilgili açıklama yapmıştı. Ünlü isim, konuyla ilgili, "Benim parmağımdaki yüzüğü senelerden beri haber yapıyorsunuz... Benim kendi yüzüğüm, öyle bir şeye bağlanacak bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı.

  • "KAĞIT ÜZERİNDE EVLİ OLMAK BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR!"

    Şener, muhabirlerin, "Evlilik teklifi gelse kabul eder misiniz?" sorularına ise, "Hiç öyle şeylere girmeyelim. Dediğim gibi; ben bunun cevabını verdim, gönülden bağlıyız zaten. Herhangi bir imzaya gerek yok!" cevabını vermişti.

    "Kağıt üzerinde evli olmak bir şey değiştirmiyor!" diyen Şener, "Fark etmiyor, mutlu olalım. Saygı ve sevgi zaten güzel bir şeyler devam eder." açıklamasını yapmıştı.

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