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Demet Özdemir'den son dakika itiraf gibi sözler: Eski mesleğim...

Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, konuk olduğu programda bilinmeyenlerini anlattı. Bir dönem dansçı olan Özdemir, eski mesleğiyle ilgili kendisine gelen küçük düşürücü yorumlar hakkında konuştu

04.12.2021 - 11:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Son dönemde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla konuşulan Demet Özdemir (29), İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Özdemir, iş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

    "DİNLENİYORUM"

    Dört aydır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, 9 yıldır aralıksız çalıştığını ve dinlenmek istediğini dile getirdi.

  • "ESKİ MESLEĞİMLE İLGİLİ SÖZLER BENİ ÜZDÜ"

    Oyunculuğa adım atmadan önce dansçı olan Özdemir, hakkında çıkan, "Bakın, eski mesleği neymiş!" haberlerine üzüldüğünü söydi. Ünlü oyuncu, geçirdiği süreci açıklarken, Hazal Kaya ve Selin Şekerci'den destek gördüğünü de söyledi.

    Özdemir, "Herkes şimdi 'Oo dans, oo Demet... Süper!' falan diyor. Öyle değildi. Yani bir ara bayağı canını sıktılar. O zaman nasıl geçti senin için?" sorusuna yanıt verdi.

  • "KORKUNÇTU!"

    2009'da Mustafa Sandal'ın "Ateş Et Ve Unut" şarkısının klibinde rol alan Demet Özdemir, şunları söyledi:

    Bu konuyu söylediğinde aklıma Selin Şekerci ve Hazal Kaya geliyor. Tanıştığım dizilerde oynadığım arkadaşlarım geliyor. Korkunçtu. Şu kötüydü, gerçi o olmasa bile bence kötü ama ilk dizimi yaptığımda röportaj verdim. Gazetede yayınlandı. O zaman okumak istemediler. Çünkü yeterince ünü değildim. Ben zaten dans ettiğimi herkese söyledim; 'Eskiden dans ediyordum. Ablam dansçıydı' diye. Tek tek nerelerde dans ettiğimi kimse sormadı. O yüzden açıklamadım.

  • "KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIM"

    Çok yeni aslında. İki, iki buçuk yıl önce de bir haber çıktı. 'Şok şok...' diye. Başlıklar böyleydi. Evet... 'Demet Özdemir'in asıl mesleği...' Reklama giriyorlar. 'Bittik' dedik. Bir şey oldu ama ne oluğunu bilmiyorum. Bir şey yapmadığımın çok farkındayım. Kötü bir şey yaşamadığımın farkındayım fakat kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki; 'Hemen seyirci seni bağrına basmayacak. Emek vereceksin bununla ilgili.' 15 yıl mı, 20 yıl mı yani... Daha yeni başlıyorum her şeye. Altıncı yılımdayım. 'Bittik' dedim. Hemen zaten panik başlıyor, ne olduğunu bilmiyorum.

  • "UTANILACAK BİR ŞEY YOKTU"

    Dans ettiğim ne varsa, üç tane video. Saatlerce bunu konuştular. Ne biliyor musun? 'Vay Demet'e bak ya... Gördün mü, dansçıymış eskiden.' Bu dil ne? Evet, dansçıydım. Zaten biliyordunuz fakat bir şey yakalamış gibi davrandılar. Bu sefer ne oldu biliyor musun? Gerçekten sevilmemekten korktum. Aslında bunda hiçbir şey yok. Dans etmekte kötü hiçbir şey yok ama maalesef o an öyle görmüyorsun. O an küçülüyorsun. Çok kötüyüm, utandım. Paramı kazandım, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bu kazandığım para ile ne yaptığım belli. Hiç utanılacak bir şey yok.

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