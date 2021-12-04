"SELİN ŞEKERCİ DESTEK OLDU"

Bir anda şunları gördüm. Selin Şekerci, tweet attı; 'Ne yapmış yani?' diye. İyi hissettim kendimi. Çünkü ister istemez bir illüzyona kapılıyorsun. Gerçekten hata olduğunu düşünüyorsun. 5-10 dakikalık bir histen bahsediyorum.

"EFES KIZLARI" KADROSUNDAYDI

Ayrıca, dansçı olarak 3,5 yıl şarkıcı Bengü ile çalışan Demet Özdemir, bir dönem "Efes Kızları" kadrosunda da görev almıştı.