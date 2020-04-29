Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; eşi Zafer Çika'yı kaybettikten sonra bir süre ortalarda görünmeyen oyuncu Demet Akbağ, 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Gazetecileri karşısında gören Akbağ, soruları yanıtsız bırakarak evinin yolunu tuttu.