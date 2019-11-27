Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz mart ayında eşi Zafer Çika'nın ölümü ile yıkılan Demet Akbağ, önceki gün Fulya'da bulunan özel bir hastanede görüntülendi. Bir kadın arkadaşı ile hastaneye gelen usta oyuncu, gergin halleri ile dikkat çekti.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akbağ, "Arkadaşlar ben iyiyim. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Teşekkür ederim" dedi.