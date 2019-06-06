06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Ramazan Bayramı’nda Demet Akbağ, Sedef İybar, Bengü-Selim Selimoğlu, Serdar Ortaç ve Derya Uluğ, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıyan ünlüler arasında yer aldı.
DOKTORUNDAN İZİN ALDI
Şarkıcı Bengü, eşi Selim Selimoğlu ile birlikte konser vermek için Antalya’ya uçtu. Hamileliğin 7. ayını geride bırakan Bengü, uçuş için doktorundan gerekli izinleri aldığını söyledi. Zeynep ismini koyacakları kızlarına sosyal medya hesabı açıp açmayacakları sorulan Bengü, “Sosyal medya hesabı açmayı düşünmüyoruz. İlerde kendisi isterse açabilir” dedi.
Bengü, “Doğum sonrası fotoğraf paylayacak mısınız?” şeklindeki soruya ise “Yüzünü çok saklayacağımı düşünmüyorum. İçimizden ne zaman gelirse, bir aile fotoğrafı paylaşırız” diye yanıt verdi.
ZOR GÜNLERİ ATLATIYOR
Demet Akbağ, oğlu Ali Çika ve kardeşi Sedef İybar ile birlikte önceki gün İzmir’e gitti. Geçen mart ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eşi Zafer Çika’nın mezarına ziyarete gittiği öğrenilen Demet Akbağ, soruları yanıtsız bıraktı.
Gazetecilerin bayramını kutlamakla yetinen Akbağ’ın uzun zaman sonra yüzünün güldüğü görüldü.
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