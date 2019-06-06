"KADINLAR SÜREKLİ MAKYAJ YAPMAK ZORUNDA DEĞİL"



Geçtiğimiz günlerde paylaştığı makyajsız fotoğraf ile Hadise’ye destek olan Uluğ, “Ben hep makyajsız fotoğraf paylaşıyorum. Bence kimse kimseye karışmamalı. Kadınlar sürekli makyaj yapmak zorunda değil. Makyajsız fotoğraf paylaşınca insanlar bir kusur bulup altına mutlaka bir şeyler yazıyor. Alıştık bunu da artık” diye konuştu.