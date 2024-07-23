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        DEM Parti TBMM Grup Toplantısı iptal edildi

        DEM Parti TBMM Grup Toplantısı, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın annesinin vefatı nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:28
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        DEM Parti'nin toplantısı iptal edildi
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        DEM Parti'nin bugün saat 12.45'te yapacağını duyurduğu TBMM Grup Toplantısı, Bakırhan'ın annesi İpek Bakırhan'ın vefatı dolayısıyla yapılmadı.

        AA'da yer alan habere göre bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki İpek Bakırhan'ın cenazesi, yarın saat 12.00'de Kars merkezde bulunan Paşaçayır Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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