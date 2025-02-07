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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi DCT Trading ve Norm Technologies stratejik iş birliği anlaşması imzaladı - Savunma Sanayi Haberleri

        DCT Trading ve Norm Technologies stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

        DCT Trading, Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Norm Technologies) ile iş birliğine imza attı. Bu anlaşma kapsamında, DCT Trading başta pamuk ve tekstil sektöründeki tecrübesi ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) savaş maddelerine karşı koruyucu sistemler ve Balistik Koruyucu Ürünleri yerli olarak üreten NORM Technologies'in ürünlerinin üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerinde aktif rol oynayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 07.02.2025 - 12:42
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        DCT Trading ve Norm Technologies'ten iş birliği
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        NORM Technologies, özellikle KBRN savaş maddelerine karşı koruyucu sistemler ve Balistik Koruyucu Ürünleri yerli olarak üretmekte ve savunma sanayi alanında geliştirdiği ürünleriyle tanınıyor. Firma, aynı zamanda en az 800 derece sıcaklığa dayanıklı ve sıcaklığa maruziyet sonrası yapısını koruyan karbon kumaştan üretilmiş kıyafetler, balistik koruyucu yelek, mayın arama/temizleme elbisesi, bomba imha elbisesi, KBRN koruyucu iç giyim takımı, KBRN koruyucu bot kılıfı ve KBRN koruyucu eldiven gibi ürünleri üretiyor. Bununla birlikte, hafif ve ağır silah mühimmatları ile MK Serisi Termobarik uçak bombaları da NORM Technologies’in ürünleri arasında yer alıyor.

        DCT Trading ise bu ortaklıkta, özellikle kumaş bazlı ekipman üretimi için gerekli olan yüksek kalite ve miktardaki pamuğun, Türkiye ve dünyanın diğer önemli üretici ülkelerinden temin edilmesini sağlayarak NORM Technologies’in tedarik zincirini güçlendirecek.

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        Dumansız barut üretiminde kullanılan nitroselüloz, pamuktan elde ediliyor. Dumansız barutun yerli üretimi planlanıyor. İlerleyen dönemde bu stratejik iş birliğinin mühimmat ve mühimmat bileşenlerinin tedariki dahil olmak üzere farklı savunma sanayi projeleri ile zenginleştirilmesi hedefleniyor.

        DCT Trading’in 20 yılı aşkın global pazarlama ve satış deneyimi, NORM Technologies’in savunma sanayine yönelik ürünlerinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya tanıtılmasında ve yeni pazarlara ulaşmasında itici güç olması amaçlanıyor. İş birliği, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir yaklaşıma sahip savunma ekipmanlarının dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaşması hedefini taşıyor.

        DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, bu iş birliğinin şirketin savunma sanayine ve sürdürülebilir yaklaşımlara verdiği önemi bir kez daha vurguladığını belirterek şunları söyledi:

        “Norm Technologies ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, DCT Trading’in yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Savunma sanayine yönelik hammadde ve yarı mamul ürün tedariği gibi alanlarla başlayacağımız çalışmalarımızı, NORM Technologies’in çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımla ürettiği katma değerli teknolojik ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda yeni pazarlara ulaşmasına destek olarak sürdüreceğiz. Bu ortaklık, stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ürün ve sektör çeşitliliğimizi artırmamıza büyük katkı sağlayacak.”

        NORM Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Celal Öğütoğulları da iş birliği hakkında “Özellikle savunma sanayi alanında yerli olarak üretmiş olduğumuz KBRN Koruyucu Ürünlerin, Aktif Karbon Kumaş ve Balistik Koruyucu Yeleklerin üretiminde pamuk önemli bir hammaddedir. Alanında uzmanlaşmış DCT Trading’in imkan ve kabiliyetleri ile NORM Technologies’in teknolojik kabiliyetleri birleştiğinde stratejik ürünlerin imalatı için yeni bir sinerji oluşacaktır. Ana hedefimiz bu iş birliği ile uluslararası pazarda etkinliğimizi arttırmak olacaktır.” açıklamalarında bulundu.

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