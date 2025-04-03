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        Dave Coulier, kanseri yendi

        Geçtiğimiz yıl 3'üncü evre Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulan ünlü oyuncu Dave Coulier, tedavi sürecinin ardından kanseri tamamen atlattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:18 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:18
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        Ünlü oyuncu kanseri yendi
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        Geçtiğimiz yıl 3'üncü evre Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulan ünlü oyuncu Dave Coulier, kanseri yendiğini duyurdu.

        65 yaşındaki dave Coulier'in temsilcisi, yaptığı açıklamada, oyuncunun artık tamamen kanserden kurtulduğunu müjdeledi. Bu sevindirici haberi, 'Full House' dizisindeki rol arkadaşı Candace Cameron Bure, sosyal medya hesabından; "Dave kanseri yendi! Bu harika haberi kutlayalım" sözleriyle paylaştı.

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        Dave Coulier ve 2014'ten beri evli olduğu eşi Melissa Bring, kanseri yenmenin mutluluğunu ortak bir paylaşımla duyurdu. Çift, tedavi sürecinde çekilen bazı fotoğrafları paylaşarak; "Kanserle mücadelemizin en samimi yansımaları... Umarız geride bıraktığımız en güçlü şey sevgi olur" notunu ekledi.

        Dave Coulier, pazartesi günü verdiği röportajda, son haftalarda boynundaki bir lenf bezinden biyopsi yaptırdığını ve sonuçların umut verici olduğunu açıkladı. Oyuncu; "Biyopsi sonuçlarını almak için bir hafta bekledik ve kanser belirtisi yok. Hayatımda 'sıfır'ın duyduğum en güzel sayı olduğu nadir anlardan biri" dedi.

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        2024 Kasım ayında hastalığını açıklayan Dave Coulier, başlangıçta üst solunum yolu enfeksiyonunun lenf bezlerini şişirdiğini ve yapılan testler sonucunda kanser teşhisi konduğunu belirtti. Tedavi süreci zorlu geçse de eşi Melissa'nın desteği ve pozitif bakış açısıyla hastalığa karşı mücadele etti.

        Ailesinde kanserle mücadele eden birçok kişi olduğunu söyleyen Dave Coulier; "Annem, kız kardeşim ve yeğenim kanserden hayatlarını kaybetti. Onların gücünden bir parça alabilirsem, ben de başarabilirim diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

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        #Dave Coulier

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