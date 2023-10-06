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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kars'ta darp edilip kalp krizi geçiren doktorun dövülme nedeni ortaya çıktı! - Kars haberleri

        Darp edilip kalp krizi geçiren doktorun dövülme nedeni ortaya çıktı!

        Kars'ta, muayene ettiği 15 yaşındaki B.C ve ağabeyi tarafından bayılana kadar dövülen ve aldığı darbeler sonucu kalp krizi geçiren 65 yaşındaki doktor Ercan Şentürk'ün tedavisi devam ediyor. Şentürk, "Sabah muayene ettiğim çocuğa elini cebinden çıkarmasını söyledim. Bunu hakaret kabul edip, ağabeyi ile odama girdi. Kapıyı kapatarak beni bayılana kadar dövdüler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:59 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:44
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        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
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        Kars'ta olay, 3 Ekim saat 10.30 sıralarında, Kars'ın Selim ilçesindeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi.

        ELİNİ CEBİNDEN ÇIKARMASINI İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, lise öğrencisi B.C.'yi muayene eden doktor Ercan Şentürk, hastasından elini cebinden çıkarmasını istedi.

        AĞABEYİ İLE DOKTORUN ODASINA GİRDİ

        Bunun üzerine hızla sağlık merkezinden çıkan B.C., bir süre sonra ağabeyi Serkan C., ile doktorun bulunduğu odaya girdi.

        KAPIYI KİLİTLEYİP DARP ETTİLER

        Kapıyı kilitleyen iki kardeş, doktora saldırdı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Şentürk, tedavisinin ardından yalnız yaşadığı evine gitti.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİ ANJİYO OLDU

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        Saat 19.00 sıralarında fenalaşıp kalp krizi geçiren Şentürk, götürüldüğü Selim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde anjiyo oldu.

        Şentürk, baypas yapılması için ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

        "YARIM SAAT DAYAK YEDİM"

        Yoğun bakım servisindeki doktor Şentürk, "Sabah muayene ettiğim hastadan elini cebinden çıkarmasını söyledim. O sözümü herhalde hakaret kabul etmiş. Ben saat 10.30 civarında hastaları bitirmiş odada tek oturuyordum. Aniden iki kişi baskın yaptı, kapıyı kilitleyip saldırdılar. Planlamış gelmişler. Odada dövdüler. Beni hiç kimse kurtarmadı, neredeyse içeride ölüyordum. Yarım saat dayak yedim. Birçok hastayı tedavi ettim. Bu mesleğe gönlümü verdim, keşke vermez olsaydım. Ama son pişmanlık fayda etmez artık. Şikayetçiyim. Neredeyse ben öldürüyorlardı. Aniden olunca boş bulundum kendimi de savunamadım" diye konuştu.

        BAYPAS AMELİYATI DA OLACAK

        Kalp damar cerrahisi kliniğinde görevli doktorları, Şentürk'ün acilen baypas olması gerektiğini ancak kalp krizi geçirdiği için riskli olduğunu belirterek, kalbi dinlendirmek adına beklediklerini söyledi.

        Doktor Şentürk'ü darp ederek yaralayan Serkan C. ile kardeşi polislerce gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ağabey tutuklandı, B. C ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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