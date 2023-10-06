Kars'ın Selim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'nde önceki gün, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.C. muayene olduktan sonra istediği raporu alamayınca aile hekimi Ercan Şentürk (65) ile tartışmış, daha sonra ağabeyi Serkan C. ile merkeze gelmişti.

AA'da yer alan habere göre tartışmada doktor Şentürk'ü darp ederek yaralayan Serkan C. ile kardeşi, polislerce gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen ağabey tutuklanmış, lise öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAYBAS AMELİYATI OLACAK

Burada kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde takip edilen 65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacağı öğrenildi. Aile hekimi Şentürk, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını anlattı.

"ÖLÜMÜNE BANA GİRİŞTİLER"

Olayı tasvip etmediğini söyleyen Şentürk, "Keşke olmasaydı, hiç istemediğimiz olay. Onun sonucunda buradayım. Aniden saldırdılar, sabahki bir şeyden, terbiyesizliğinden ötürü uyarmıştım. O zoruna gitmiş, bir saat sonra geldi kapıyı kapatıp ölümüne bana giriştiler, dövüldük.

"ORTADA CİDDİ BİR ŞEY YOKTU"

Ortada ciddi bir şey yoktu. Ne söylesem bilemiyorum. Sözle bir şey olmaz, insanların terbiyeli, eğitimli ve ahlaklı olması lazım. Şikayetçi henüz olmadım, fırsatım olmadı" diye konuştu.

"KALBİ DİNLENDİRİP AMELİYATA ALACAĞIZ"

Kalp damar cerrahisi kliniğinde görevli uzman doktor Rojhat Yasin Kılıç ise Şentürk'ün baypas ameliyatı olmak üzere kendilerine yönlendirildiğini belirterek, "Normalde acil baypas ameliyatına alınması gerekiyor ama geçirdiği krizin etkisinden dolayı ameliyat da riskli olduğu için kalbi dinlendirmek adına yoğun bakımda takip ediyoruz. Uygun bir günde ameliyatını yapacağız" ifadelerini kullandı.