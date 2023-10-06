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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kars'ta darp edilip kalp krizi geçiren doktordan haber var! Sıcak gelişme! - doktora şiddet, Kars haberleri

        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!

        Kars'ta, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.C. muayene olduktan sonra istediği raporu alamayınca 65 yaşındaki aile hekimi Ercan Şentürk ile tartışmış, daha sonra ağabeyi Serkan C.'yle birlikte Şentürk'ü feci biçimde darp etmişti. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şentürk'ün baypas ameliyatı olacağı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 06.10.2023 - 08:35
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        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
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        Kars'ın Selim ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'nde önceki gün, 15 yaşındaki lise öğrencisi B.C. muayene olduktan sonra istediği raporu alamayınca aile hekimi Ercan Şentürk (65) ile tartışmış, daha sonra ağabeyi Serkan C. ile merkeze gelmişti.

        DARP EDEN AĞABEY TUTUKLANDI

        AA'da yer alan habere göre tartışmada doktor Şentürk'ü darp ederek yaralayan Serkan C. ile kardeşi, polislerce gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen ağabey tutuklanmış, lise öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        ŞİDDETİN ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

        Ambulansla Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şentürk'ün ise kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edilen Şentürk, ardından ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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        BAYBAS AMELİYATI OLACAK

        Burada kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde takip edilen 65 yaşındaki Şentürk'e baypas ameliyatı yapılacağı öğrenildi. Aile hekimi Şentürk, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını anlattı.

        "ÖLÜMÜNE BANA GİRİŞTİLER"

        Olayı tasvip etmediğini söyleyen Şentürk, "Keşke olmasaydı, hiç istemediğimiz olay. Onun sonucunda buradayım. Aniden saldırdılar, sabahki bir şeyden, terbiyesizliğinden ötürü uyarmıştım. O zoruna gitmiş, bir saat sonra geldi kapıyı kapatıp ölümüne bana giriştiler, dövüldük.

        "ORTADA CİDDİ BİR ŞEY YOKTU"

        Ortada ciddi bir şey yoktu. Ne söylesem bilemiyorum. Sözle bir şey olmaz, insanların terbiyeli, eğitimli ve ahlaklı olması lazım. Şikayetçi henüz olmadım, fırsatım olmadı" diye konuştu.

        "KALBİ DİNLENDİRİP AMELİYATA ALACAĞIZ"

        Kalp damar cerrahisi kliniğinde görevli uzman doktor Rojhat Yasin Kılıç ise Şentürk'ün baypas ameliyatı olmak üzere kendilerine yönlendirildiğini belirterek, "Normalde acil baypas ameliyatına alınması gerekiyor ama geçirdiği krizin etkisinden dolayı ameliyat da riskli olduğu için kalbi dinlendirmek adına yoğun bakımda takip ediyoruz. Uygun bir günde ameliyatını yapacağız" ifadelerini kullandı.

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        #kars
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