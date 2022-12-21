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DAP Gayrimenkul Geliştirme’yi de bünyesinde bulunduran DAP Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Yeni Levent projesinin detaylarını anlatırken gayrimenkul sektöründeki son durumu değerlendirdi.

"PANDEMİ ETKİSİ, SAĞLIK KONUSUNU ÖNE ÇIKARDI"

Sektöre örnek olacak birçok simge projeye imza attıklarını söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projeyi şu sözlerle anlattı:

"Özellikle pandemi dönemi, tüketici beklentilerini ciddi anlamda değiştirdi. Pandemi etkisi, sağlık konusunu hiç olmadığı kadar öne çıkarırken, lüks anlayışında da bunun etkilerini görüyoruz. İnsanlar artık, doğayla iç içe ama şehir merkezinde; bir yandan doğanın iyileştirici etkisini arzuluyor, diğer yandan da şehirli hayatın sosyal olanaklarını sonuna kadar yaşamak istiyor. Gayrimenkul sektöründe daha ilk günden bu yana, yatırım yaptığımız bölgelere değer katma vizyonuyla hareket ediyor, 40-50 yıl sonra bile değerine değer katacak sembol projeler geliştiriyoruz. DAP olarak değişen beklentileri düzenli olarak analiz ediyor, bunları bir veri setine dönüştürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri, DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık.

"ŞEHİRDE COUNTRY HAYAT KONSEPTİNİ SEKTÖRÜMÜZE KAZANDIRDIK"

Öncü bir yaklaşımın ürünü olarak, lüksü doğayla buluşturan şehirde country hayat konseptini, sektörümüze kazandırdık. Yani; Çekmeköy’de başladığımız, Nişantaşı’nda devam ettirdiğimiz Sağlıklı ve Lüks Ev Standartlarını şimdi bir üst kademeye taşıyarak Yeni Levent’te ‘Şehirde Lüks ve Country Yaşam’ standartları olarak güncelledik. Daha önce yapılmayanı yapma vizyonu ile hayata geçen Yeni Levent, geleceğe miras nitelikte simge bir proje oluyor."

Ziya Yılmaz, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen Yeni Levent projesiyle ilgili, “Düzenli olarak beklenti analizi yapıyor ve bunları bir veri setine dönüştürüyoruz. Bu bilgileri DAP uzmanlığı ve bilimsel verilerin ışığında harmanladık. Öncü bir yaklaşımın ürünü olarak, lüksü doğayla buluşturan ‘şehirde country hayat’ konseptini sektörümüze kazandırdık” dedi.

Yeni Levent projesi, Levent bölgesinde 103 bin metrekare toplam alan içinde; 53 bin metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi içerisinde okul da bulunan koru alanıyla ön satışa sunuldu.

Belgrad Ormanı manzarasına sahip olan Yeni Levent projesi, şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzını ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle birleştirmeyi hedefliyor.

"GAYRİMENKUL, ENFLASYONA KARŞI 'GÜVENLİ LİMAN' OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Gayrimenkul sektöründeki son durumu değerlendiren Yılmaz, “Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gayrimenkule olan talep artmış durumda. Talepteki bu artışın iki nedeni var. Birincisi yatırım aracı olarak ‘güvenli liman’ algısı. Tüketici, konut yatırımının enflasyona karşı güvenli liman olduğunun farkında. Çıkan fırsatları değerlendirmek istiyor. İkincisi ise nitelikli konutlardaki arz sıkıntısı… Emtia fiyatları nedeniyle inşaat maliyetlerindeki artış ve özellikle pandemiden sonra eksikliğini daha net hissettiğimiz geniş yaşam alanlarına sahip, günlük ihtiyaçlara cevap verecek nitelikli konutlardaki arzın olmayışı gibi etkenler sebebiyle bu talep artarak devam edecek. Dolayısıyla konut almak için dün bitti, yarın ise çok geç… Konut yatırımı için en doğru zaman bu zaman” diye konuştu.

"AİDİYET DUYGUSU YARATTIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projelerde, DAP yatırımcılarının ciddi kazançlar sağladığını belirten Ziya Yılmaz, “Biz ev sahiplerimizi hiçbir zaman müşteri olarak görmedik. Onlar bizim yatırımcılarımız, yol arkadaşımız, ailemiz. DAP’tan ev sahibi alanların, yoğun bir şekilde diğer projelerimize yönelmesinin de en büyük sebebi bu. Satışlarımızın yüzde 40 ila yüzde 60 oranındaki bölümünü, daha projeye başlamadan DAP müşterilerine satıyoruz. Gayrimenkul sektöründe böylesine bir aidiyet duygusu yarattığımız için gururluyuz” dedi.