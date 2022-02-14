DAP HALKA ARZ NE ZAMAN?

1.9 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

Son olarak, DAP'ın Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesinin, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje olduğu bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Nişantaşı Koru’nun KDV hariç satış değeri toplamı 1 milyar 898 milyon 625 bin TL’yi buldu. Proje, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. Yatırım değeri açısından örnek niteliği taşıyan projede, toplam 31 bin 896 metrekare büyüklükte 124 bağımsız bölümün satışı yapıldı.

Ormanköy projesi de Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu.

HEDEF 5 YILDA 35 MİLYAR TL YATIRIM

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz sektör ve firmasına ilişkin son yaptığı değerlendirmede, “DAP, sağlam finansal temellere dayanan ve istikrarlı büyüyen bir firma. Güçlü bir özsermaye yapımız var. Yatırım için seçtiğimiz araziler, ürettiğimiz nitelikli konutlar sayesinde ayağımızı yere sağlam basarak ilerliyoruz. Proje geliştirdiğimiz bölgelerde bilimsel çalışarak verileri işliyor, arz-talep dengesini iyi analiz ediyor, piyasanın hareketli olduğu dönemlerde de sıkışık olduğu dönemlerde de bu disiplinle yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Pandemiyle birlikte yüzbinlerce insana dokunduk. İnsanlar, alçak katlı, yeşili içinde barındıran, şehrin merkezinde projeler istiyor. Biz de proje ekiplerimizi bu alanlara yöneltiyor, müşterinin ihtiyacına göre konut geliştiriyoruz. Hatırlayacağınız üzere İzmir’de Mavişehir ve Çeşme’de üç büyük araziyi portföyümüze eklemiştik. İstanbul’da ise Beykoz ve Pendik’te de arsa stokumuz bulunuyor. Tüm bunlara Levent’te, bölgenin en büyük projesi olacak yeni yatırımımızı da eklediğimizde, DAP markası olarak kendimize 5 yılda 35 milyar TL'lik yatırım hedefi koyduk” ifadelerini kullandı.