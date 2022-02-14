DAP HALKA ARZ NE ZAMAN?

1.9 MİLYAR LİRALIK SATIŞ
Son olarak, DAP'ın Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesinin, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje olduğu bildirildi.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Nişantaşı Koru’nun KDV hariç satış değeri toplamı 1 milyar 898 milyon 625 bin TL’yi buldu. Proje, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. Yatırım değeri açısından örnek niteliği taşıyan projede, toplam 31 bin 896 metrekare büyüklükte 124 bağımsız bölümün satışı yapıldı.
Ormanköy projesi de Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu.
HEDEF 5 YILDA 35 MİLYAR TL YATIRIM
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz sektör ve firmasına ilişkin son yaptığı değerlendirmede, “DAP, sağlam finansal temellere dayanan ve istikrarlı büyüyen bir firma. Güçlü bir özsermaye yapımız var. Yatırım için seçtiğimiz araziler, ürettiğimiz nitelikli konutlar sayesinde ayağımızı yere sağlam basarak ilerliyoruz. Proje geliştirdiğimiz bölgelerde bilimsel çalışarak verileri işliyor, arz-talep dengesini iyi analiz ediyor, piyasanın hareketli olduğu dönemlerde de sıkışık olduğu dönemlerde de bu disiplinle yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Pandemiyle birlikte yüzbinlerce insana dokunduk. İnsanlar, alçak katlı, yeşili içinde barındıran, şehrin merkezinde projeler istiyor. Biz de proje ekiplerimizi bu alanlara yöneltiyor, müşterinin ihtiyacına göre konut geliştiriyoruz. Hatırlayacağınız üzere İzmir’de Mavişehir ve Çeşme’de üç büyük araziyi portföyümüze eklemiştik. İstanbul’da ise Beykoz ve Pendik’te de arsa stokumuz bulunuyor. Tüm bunlara Levent’te, bölgenin en büyük projesi olacak yeni yatırımımızı da eklediğimizde, DAP markası olarak kendimize 5 yılda 35 milyar TL'lik yatırım hedefi koyduk” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!