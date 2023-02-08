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Muğlalı Damla öğretmen 2 çocuğu ile depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da görevli Muğlalı öğretmen Damla Çin Yörü, 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğu ile birlikte yıkılan binada hayatını kaybetti. Damla öğretmenin enkazda ulaşılamayan kendisi gibi öğretmen olan eşini arama kurtarma çalışmalarının devam etti öğrenildi

Giriş: 08.02.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da Damla öğretmen 2 çocuğu ile depremde can verdi -Güncel haberler
İHA

Adıyaman'da görevli Muğlalı öğretmen Damla Çin Yörü (33) ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Muğlalı olan ve 7 yıldır Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yapan Damla Çin Yörü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıkları binanın yıkılması sonucu eşi ve iki çoğuyla birlikte enkaz altında kaldı.

Bina enkazında yapılan çalışmalarda Damla Çin Yörü, çocukları 3 yaşındaki Tarık Yörü ve 1 yaşındaki Asya Yörü'nün cansız bedenlerine ulaşıldı. Damla öğretmen ve çocuklarının cansız bedenleri enkaz altından çıkarılırken, eşi İsmail Yörü'yü arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Acı haberi alan aile yakınlarının deprem bölgesine geldi. Eşi gibi kendisi de öğretmen olan İsmail Yörü'nün arama ve kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından cenazelerin defin işlemi gerçekleştirilecek.

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