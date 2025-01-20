Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dakota Johnson Hindistan'da tapınak ziyaretinde bulundu: Dini törende ineğin kulağına dileğini fısıldadı - magazin haberleri

        Dakota Johnson Hindistan'da tapınak ziyaretinde bulundu

        Ünlü oyuncu Dakota Johnson, nişanlısı Chris Martin ile çıktığı Hindistan seyahatinde, geleneksel kıyafetler içinde tapınak ziyareti gerçekleştirdi. Johnson, dini törende inek heykelinin kulağına dileğini fısıldadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü oyuncu Dakota Johnson, Coldplay grubu solisti sevgilisi Chris Martin ile birlikte Hindistan seyahatine çıktı. Ünlü çift, Mumbai kentinde manevi bir deneyime katıldı.

          Coldplay grubunun 'Music of the Spheres' adlı dünya turnesi kapsamında ülkeye yaptığı seyahate katılan 35 yaşındaki Johnson, ünlü Siddhivinayak Tapınağı'nı ziyaret ederken görüldü.

        • 2

          ABD'li oyuncuya, Hint oyuncular Sonali Bendre ve Gayatri Joshi eşlik etti. Turistlerin uğrak yeri olan tapınaktan geleneksel giysiler içinde görülen Dakota Johnson, hayranlarına el sallarken objektiflere yansıdı.

        • 3

          Dakota Johnson ile Chris Martin ikilisi ayrıca Babulnath Tapınağı'nı ziyaret ederken görüntülendi. Çift, antik Hindu tapınağındaki dini törene katıldı.

          Hindu inancına göre, dileklerininn kabul olmasını isteyenler, Nandi adındaki Hindu Tanrısı inek heykelinin kulağına dileklerini fısıldıyor. Törende Johnson, dileğini inek heykelinin kulağına fısıldarken görüldü.

        • 4

          'Grinin Elli Tonu' film serisiyle ünlenen ve son olarak Marvel filmi 'Madame Web'de rol alan Dakota Johnson ile İngiliz şarkıcı Chris Martin, 7 yıllık birlikteliğin ardından 2024'ün mart ayında nişanlandı. Chris Martin, 11 yıl evli kaldığı, iki çocuğunun annesi Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow ile 2014'te boşanma kararı almıştı.

        • 5

          Eski eşiyle dostane bir şekilde ayrılan 47 yaşındaki Chris Martin'in, nişanlısı Johnson ile gezmelerine zaman zaman Martin'in çocukları da eşlik ediyor. Johnson, daha önce verdiği bir röportajda Martin ile Paltrow'un çocukları Apple ile Moses için, "O çocukları çok seviyorum. Tüm kalbimle" demişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Habertürk Anasayfa