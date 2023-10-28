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        Haberler Gündem İstanbul Cumhuriyetin 100. yıl çoşkusu Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı

        Cumhuriyetin 100. yıl coşkusu Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe Etkinlik Alanı'nda 2 gün boyunca devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlama etkinlikleri başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:16 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:56
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        Maltepe'de 100. yıl coşkusu
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Maltepe Etkinlik Alanı’nda 2 gün boyunca devam edecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl kutlama etkinlikleri başladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Maltepe Etkinlik Alanı’nda 2 gün boyunca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl kutlamalarının yapılacağı etkinlik başladı. Güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte vatandaşlar x ray cihazlarından geçirilerek içeri alındı. Etkinlik alanına akın eden vatandaşlar ellerindeki bayraklarla çalan şarkılara eşlik etti. Çocukların da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, bando takımı eşliğinde marşlar söyleyerek, bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen etkinlikte bugün; Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul sahne alacak. 29 Ekim Pazar günü ise gün boyu süren etkinliklerin yanı sıra Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show İstanbullularla birlikte olacak.

        "BÜTÜN ÜLKEDE BU ŞEKİLDE KUTLANSIN"

        100. yıl kutlamalarına katılmak için alana gelen Ezgi Coşkun, "Bütün ülkede bu şekilde kutlanmasını istiyorum. Çocukluğumuz stadyumlarda neşeyle, heyecanla geçerdi. Bayrama bir hafta önceden başlardık. Ailemizde heyecanla beklerdi. O coşkuyu yeniden hissetmek çok heyecanlandırdı beni. Çok mutluyum. 100. yılımız kutlu olsun" dedi.

        "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TARİH"

        Etkinliğe katılan Meltem İge ise, "Çok coşkuluyuz. Çok güzel bir organizasyon ve etkinlik. İçimizdeki coşkuyu dışarı çıkarma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. Bizim için çok önemli bir tarih. Haftalardır bunu düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımızla buradayız" dedi.

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        Ayrıntılar gelecek...

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        #maltepe
        #Cumhuriyet 100. yıl
        #haberler
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