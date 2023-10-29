29 Ekim konserleri için Maltepe sahil etkinlik alanına nasıl gidilir?
Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleştirilecek etkinlikler yarın tüm ülkede belirli noktalarda olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu etkinlik alanlarında yapılacak. Bu kapsamda Maltepe sahil etkinlik alanında da birçok etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılmak isteyenler "Maltepe sahil etkinlik alanı nerede ve nasıl gidilir 29 Ekim konserleri için Maltepe'ye nasıl gidilir, hangi otobüs gidiyor?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 2023 Maltepe etkinlik alanı konum bilgileri…
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Maltepe etkinlik alanı konum bilgileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılacak olan etkinlik kapsamında araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Maltepe sahil etkinlik alanında da konser verilecek. Etkinliğe gitmek isteyen vatandaşlar "Maltepe sahil etkinlik alanı nerede ve nasıl gidilir? 29 Ekim konserleri için Maltepe'ye nasıl gidilir, hangi otobüs gidiyor ve hangi durakta ineceğim?" sorunlarının cevabını araştırmaya başladı. İşte Maltepe sahil etkinlik alanı harita ve konum bilgileri…
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MALTEPE SAHİL ETKİNLİK ALANI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?
Maltepe sahil etkinlik alanı, Maltepe sahilinde yer alıyor. Maltepe etkinlik alanına gitmek için Maltepe Sahil durağından geçen otobüslere binebilirsiniz. Matepe Sahil durağından; 4, 16, 16A,16D, 17, 17S, 133F, 133T, 252, E9 numaralı otobüsler geçiyor. Marmaray'ın Maltepe durağında inerek Maltepe miting alanına ulaşabilirsiniz.
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Maltepe sahil etkinlik alanı konum bilgilerine harita üzerinden ulaşabilirsiniz. Kadıköy'den Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna binerek Ayrılıkçeşmesi'nde inip Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Maltepe durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
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2023 MALTEPE SAHİL ETKİNLİK ALANI KONUM/HARİTA BİLGİLERİ
Konum: Maltepe Şehir Parkı, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı, Yalı Mahallesi, Maltepe, İstanbul
MALTEPE SAHİL ETKİNLİK ALANI KONUM/HARİTA BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN
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Üsküdar'dan Marmaray'a binerek Maltepe durağında indiğinizde 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
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Ümraniye'den Üsküdar-Çekmeköy metrosuna binerek Üsküdar'da inip Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Maltepe durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
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Kartal, Maltepe, Pendik taraflarından geliyorsanız Maltepe Sahil'e inen minibüslere binerek Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
Tuzla, Gebze taraflarından geliyorsanız Marmaray ile Maltepe durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
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Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir metrobüs istasyonundan Metrobüse binerek Söğütlüçeşme'de inerek Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Maltepe durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
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Esenler, Bayrampaşa taraflarından geliyorsanız Yenikapı-Havalimanı metrosuna binerek Yenikapı'da ininiz. Yenikapı'dan Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Maltepe durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
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Bağcılar, Güngören taraflarından geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvayına binerek Zeytinburnu durağında inerek Metrobüse aktarma yapınız. Metrobüs ile Söğütlüçeşme'de inerek Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Maltepe durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe Miting Alanı'na ulaşabilirsiniz.
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Taksim'den Yenikapı-Hacıosman metrosuna binerek Yenikapı'da ininiz. Yenikapı'dan Marmaray'a aktarma yapınız. Marmaray ile Maltepe durağında inerek 5 dakikalık bir yürüyüş ile Maltepe etkinlik alanına ulaşabilirsiniz.
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MALTEPE SAHİLİ ETKİNLİK ALANI İÇİN HANGİ DURAKTA İNİLİR?
Maltepe Miting Alanı konumuna en yakın duraklar:
Maltepe Sahil 42 metre uzaklıkta, 1 dk yürüme mesafesinde.
Adali Sokak - Kartal 21a-16a Yönü 122 metre uzaklıkta, 2 dk yürüme mesafesinde.
Kaptan Sokak - Kadiköy Yönü 131 metre uzaklıkta, 2 dk yürüme mesafesinde.
İstasyon Yolu - Kadiköy Yönü 512 metre uzaklıkta, 7 dk yürüme mesafesinde.
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MALTEPE SAHİLİ ETKİNLİK ALANI KONUMUNA TOPLU TAŞIMA
Maltepe Sahili Etkinlik Alanı için en yakın durak veya istasyonu listesinde: Adatepe Sahil - Pendik Yönü; Süreyya Plajı; Maltepe Sahil - Kadiköy Yönü; Maltepe Sahil; Kaptan Sokak - Kadiköy Yönü; Kaptan Sokak - Pendik Yönü.
Otobüs:16A16D4E-9
Metro:M4
Tren:B1
Minibüs / Dolmuş:C-501