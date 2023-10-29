Ankara'da 100. yıl heyecanı! İşte Ankara'da 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları
Cumhuriyetimiz 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ve heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu noktada, gözlerin çevrildiği illerden birisi de Başkent Ankara durumunda. Ankara'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları takvimi...
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Ankara 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu çok önemli günün anlamı yaşatılıyor. Ankara'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Athena, Zeynep Bastık, Hadise, Selçuk Balcı gibi isimler sahne alırken 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Ankara Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...
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GÜNEŞ KONSERİ
26 Ekim Perşembe
18:00
Atatürk Orman Çiftliği
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ATHENA KONSERİ
26 Ekim Perşembe
20:00
Atatürk Orman Çiftliği
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ZEYNEP BASTIK KONSERİ
27 Ekim Cuma
20:00
Atatürk Orman Çiftliği
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SELÇUK BALCI
27 Ekim Cuma
18:00
Atatürk Orman Çiftliği
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BEGE KONSERİ
28 Ekim Cumartesi
18:00
Atatürk Orman Çiftliği
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HADİSE KONSERİ
28 Ekim Cumartesi
20:00
Atatürk Orman Çiftliği
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MURDA
29 Ekim Pazar
18:00
Atatürk Orman Çiftliği
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IŞIN KARACA
29 Ekim Pazar
18:00
Atatürk Orman Çiftliği
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CANDAN ERÇETİN
29 Ekim Pazar
20:00
Atatürk Orman Çiftliği
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