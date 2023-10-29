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        Haberler Gündem Ankara 29 Ekim etkinlikleri, konserleri ve kutlamaları programı 2023: Cumhuriyet Bayramı 100. yıl Ankara ücretsiz konserleri nerede, ne zaman ve saat kaçta?

        Ankara'da 100. yıl heyecanı! İşte Ankara'da 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları

        Cumhuriyetimiz 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ve heyecan ile kutlanıyor. 81 ilde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu noktada, gözlerin çevrildiği illerden birisi de Başkent Ankara durumunda. Ankara'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden açıklanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 07:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 07:54
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        • 1

          Ankara 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu çok önemli günün anlamı yaşatılıyor. Ankara'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde Athena, Zeynep Bastık, Hadise, Selçuk Balcı gibi isimler sahne alırken 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Ankara Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          GÜNEŞ KONSERİ

          26 Ekim Perşembe

          18:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 3

          ATHENA KONSERİ

          26 Ekim Perşembe

          20:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 4

          ZEYNEP BASTIK KONSERİ

          27 Ekim Cuma

          20:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 5

          SELÇUK BALCI

          27 Ekim Cuma

          18:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 6

          BEGE KONSERİ

          28 Ekim Cumartesi

          18:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 7

          HADİSE KONSERİ

          28 Ekim Cumartesi

          20:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 8

          MURDA

          29 Ekim Pazar

          18:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 9

          IŞIN KARACA

          29 Ekim Pazar

          18:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 10

          CANDAN ERÇETİN

          29 Ekim Pazar

          20:00

          Atatürk Orman Çiftliği

        • 11
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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