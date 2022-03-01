Altın Tasarruf Sistemi açıklandığından beri güncel altın fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Donbas'a düzenlediği saldırının ardından dünya piyasalarında yükselen petrol fiyatlarını altın fiyatlarındaki artış takip etmişti. Hafta sonu sakinleşen altın fiyatları yeni haftada altın fiyatlarındaki son durum ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları gündeme geldi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını 1 Mart Salı günü saat 14:45 itibarıyla % 1,23 artış ile alışta 5.509,67 TL'den satışta ise 5.614,03 TL'den işlem görüyor.

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YASTIK ALTI ALTIN SİSTEMİ BUGÜN DEVREDE