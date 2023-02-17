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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD'da açıklama yaptı...

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

35 bin 250 arama kurtarma personeli çalışıyor. 11 ilimizde 200'ün altında şu andaki enkaz çalışmaları devam eden ilimiz. Hatay en fazla olanı. Diyarbakır'da tek bir binamızda devam ediyor. Adıyaman'da 4. Arama kurtarma faaliyetlerinde son ana kadar her türlü çabayı sarf etmekte kararlıyız. 264 bin 389 personelimiz yine tüm farklı birimlerde çalışmalarına devam ediyorlar. 12 binin üzerinde iş makinesi var. 374 bin 313 tahliye edilen kişi var.

"ÇOCUKLARIMIZI HİÇ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEYİZ"

Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan isimlerin sadece marka görünümlü posterlerle veya birkaç kişinin biraraya gelip yaptığı gösterilerle devletin kayıtsız kaldığı şeklindeki dedikoduya müsaade etmeyiz. Çocuklar için ne yapsak azdır, bir tanesini bile mağdur etmeyiz, hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Aile Bakanlığımız her bir çocuğun takipçisidir, Sağlık Bakanlığımız aynı şekilde.

Şu anda 1589'dur refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Ailelerine teslim edeni 953'dür. Aynı şekilde Aile Bakanlığımız da takibini yapıyor. Sevgi Evleri gibi çocuk birimlerimiz var. 80 çocuk orada. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız.



"EMİN OLDUKTAN SONRA VERİLEBİLİR"

Çocuklarımızla alakalı son durum budur. Şunu net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırılmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, duygu yükümüz her birimiz en üst seviyede. Ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyor. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı ailelere teslim etmekten önce, ailelerin kimliği, geçmişi, geleceği ve çocuğumuzun güven içerisinde olacağı noktasında araştırmaları yapıp, emin olduktan sonra verilebilir. Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma bu çerçevedir.

Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bu binalarda 2 milyon 576 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda.

Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.

Geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. Tahliye süreci devam ediyor. 375 bin kişi tahliye edilmiş durumda. Çalışmalarımız afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda.

10 BİN LİRA YARDIMIN DETAYLARI

Salgın hastalıkla ilgili konu sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama çalışmalarını yürütüyor. Çadırkentlerin kurulduğu yerlerde Sağlık Bakanlığımızın bu çadırkentler ve konteynır kentlere ulaşma kararı aldık. Oralarda sağlık merkezleri oluşturulacak.

Ayni bağış çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz. Sorun olan varsa da AFAD aracılığı ile veya mülki idareler aracılığı ile doğrudan ulaşabilirlerse müdahil oluruz. Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Biraz daha detaylandırayım. Bu 10 bin TL hane başı destek, afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir.

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