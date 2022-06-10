Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Mustafa Cambaz'ın adını yaşatmaya çalışan bu yarışma için sizleri ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah her yıl prestijini artırarak yoluna devam edeceğine inanıyorum. Bu tür yarışmalar adını taşıdıkları değerlerimize sahip çıkma yanında yeni kabiliyetlerin keşfedilmesine imkan sağlamaktadır.

'MİRASINA HAKKIYLA SAHİP ÇIKACAKLARINA İNANIYORUM'

Jürimizin titiz çalışmasıyla belirlenen üç farklı kategoride toplam 9 kişiye ödüllerini takdim edeceğiz. 2021'e damgasını vuran haber fotoğrafları Elif Öztürk, Nisa Terli ve Mustafa Çiftçi. Kültürel fotoğraflar konusunda Ümmü Kandilcioğlu, Caner Başel ve Aytaç Ünalı. Yeni nesil fotoğraflarda İsmail Coşkun, Muhammet Enes Yıldırım ve Ramazan Çırakoğlu'nu yürekten kutluyorum.

Yarışmaya katılan her bir kardeşime, jürimize emeklerinden ötürü şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yarışmaya iştirak eden kardeşlerimizin şehit Mustafa Cambaz'ın emanetine ve mirasına hakkıyla sahip çıkacaklarına inanıyorum.

Şehidimizin davasına, ülkesine, milletine ve İslam ümmetine olan sevdasına bizzat şahitlik ettik. Şahsiyetiyle, duruşuyla temayüz etmiş, dokunduğu her gönülde silinmez izler bırakmış bir kardeşimizdi. Doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık ve samimiyetiyle mesai arkadaşlarına örnek olan İslam ahlakıyla donanmış vakur bir insandı.

'YUNANİSTAN'IN BASKICI POLİTİKALARINA KARŞI CESURCA MÜCADELE VERMİŞTİ'

Zor da olsa sonunda ölüm de olsa hep Hakkın hakikatin, adaletin safında yer almayı tercih etti. Mustafa Cambaz aynı zamanda doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmış muhacirdi. Batı Trakya Türklerinden olan Mustafa kardeşimiz Yunanistan'ın baskıcı politikalarına karşı cesurca mücadele vermişti. 'Yunan'a askerlik yapmam' diyerek Gümülcine'den İstanbul'a göç ettiğinde yeni evlenmiş bir gençti.

İstanbul'u özellikle boğazı çok sever Türkiye'yi vatanı olarak görürdü. Dirayetli karakteri beşeri ilişkilere, işine de yansımıştır. Nitelikli ve özgün çalışmalarıyla öne çıkmış son derece başarılı foto muhabiriydi.

'MEYDANLARA KOŞAN İLK KAHRAMANLAR ARASINDAYDI'

2000'li yıllardan itibaren Türkiye'yi adım adım dolaşarak 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiştir. Yeni Şafak'ta görev yaptığı sırada 118 ulu caminin binlerce fotoğrafını çekerek büyük bir arşiv bırakmıştı. Çileli hayatı çektiği fotoğraflarla şehadetiyle adını nakşetmiştir. 15 Temmuz gecesi yanından bir an olsun fotoğraf makinasını almadan meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı.

Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı diyerek şehadet şerbetini içen 251 kardeşimizden biriydi Mustafa'ydı. Ruhunu 1 dolara satmış hainler Mustafa kardeşimizi göğsünden vurarak şehit ettiler.

Merhum Mehmet Akif İnan, "Kanımın nehriyle cetvellediğim bu toprak söyleyin, neden çoraktır, en kara putların saldırısından yurdumun ki, alnı ay gibi aktır, anamı sorarsan Büyük Doğu'dur, Batı ki sırtımda paslı bıçaktır. Yiğitler yol alsa destana doğru şehitler gözümde aynen bayraktır.

'AYASOFYA'YI ASLİ HÜVİYETİNE TEKRAR KAVUŞTURDUK'

Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkmak bir görev olmanın ötesinde şehitlerimize karşı mesuliyetimizin gereğidir. 40 yıldır siyaset arenasında kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin diyoruz. Zulüm 1453'de başlayan mankurtlara, Bizans artıklarına inat bu güzel şehre sahip çıkıyoruz. Ayasofya'yı asli hüviyetine hamdolsun tekrar kavuşturduk.

Fatih'in emaneti bu ibadethaneyi yeniden ezan, namaz, salavat, Kur'an-ı Kerim'in yüreklere işleyen mübarek tilavetiyle buluşturduk. Güzel İstanbul'u yatırımlarımızla tekrar ayağa kaldırdık. Bir nakkaş titizliğinde cami, köprü, yol, tünellerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Büyük Çamlıca Camiimiz tüm haşmetiyle İstanbul'u kucaklıyor. Mimar Sinan Camii aynı şekilde. Şimdi inşallah Barbaros Hayrettin Paşa cami bu yılın sonuna doğru bitecek.

'CUMHURİYET MİTİNGLERİ KILIFLARIYLA DARBE ÇAĞRISI YAPILDI'

Marmaray ve Avrasya Tüneli iki kıtayı denizin altından birbirine bağlıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerdanlık gibi boğazı süslüyor. Şehir hastanelerimiz İstanbullu hemşerilerimize şifa kapısı oluyor. İstanbul Havalimanı şehrimizi diğer vilayetlerle birlikte tüm dünyaya bağlıyor.

Bu süreçte sokak olaylarından, vesayet girişimleri, darbe girişimleri, terör eylemlerine kadar pek çok tehditle karşılaştık. Saçma sapan iddialar üzerinden partimiz kapatılmaya çalıştı. Cumhuriyet mitingleri kılıflarıyla darbe çağrısı yapıldı. Gezi olaylarıyla sokaklarımız ateşe ve kana bulanmak istendi. 17-25 Aralık'ta emniyet yargı içindeki militanları milli iradeyi saf dışı bırakmaya kalkıştılar. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C'sine kadar besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar.

'KARŞILAŞTIĞIMIZ ZORLUKLARA RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

85 milyonun birliğine beraberliğine kardeşliğine dinamit koymak için gizli açık pek çok operasyon yaptılar. Ama bizi ülkemize, milletimize, insanlığa hizmet yolundan alıkoyamadılar. Tüm saldırıları boşa çıkardık.

Kendini Türkiye'nin adeta patronu gibi gören azgın azınlığın sessiz çoğunluk üzerinde tahakküm ve baskı kurmasına müsaade etmedik. 2023'e giden kritik süreçte karşılaştığımız zorluklara rağmen yolumuza devam ediyoruz.

Evlatlarımıza üzerinde özgürce yaşayacakları bir Türkiye bırakana kadar ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmakta kararlıyız. Varsın birileri aslını inkar etme pahasına masada koltuk kapmaca oynasın. Varsın birileri 15 Temmuz destanına kontrollü darbe iftirasını atan korkaklarla yol arkadaşlığı yapsın. Varsın 251 şehidimizin katillerini yargıdan kaçırmak için olmadık hesaplar peşinde koşsun.

'BAŞARILI TATBİKATIMIZ GEREKENE GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR'

İnşallah yarın da milletimizle gönül gönüle, omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Şehitlerimize minnet borcumuzu, onların uğruna hayatlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştirerek ödemeyi sürdüreceğiz. İşte dün Efes 2022 tatbikatını yaptık İzmir'de. Ve buun yanında da Yunanistan bir üçlü olarak kendi içinde toplantılarını yapmışlar. Bu toplantılarında da Türkiye ile ilişkiler noktasında bu moratoryumla bu işi gözden geçirelim ve bu sıkıntılı dönemi atlatalım demişler.

37 ülke katıldı bizim bu tatbikatımıza ve Yunanistan bunların yarıdan fazlasına katılmayın diye de haber göndermiş. Hemen hemen tamamına yakını dinlemediler, hepsi bizimle beraber o tatbikatta yer aldılar, Amerika başta olmak üzere. Bu başarılı tatbikat hamdolsun gerekene gereken cevabın verilmesi noktasında hayırlı bir adım oldu. Bundan sonra böyle gidecek. Kararlı bir şekilde emin adımlarla.

Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek.

Türkiye'ye son 20 yılda nasıl asırlık ve hizmetler kazandırmışsak bugünkü sıkıntıları da inşallah yine biz çözeceğiz. Bunun için tüm gücümüzle gece gündüz çalışacak, milletimizin gönlünü kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

Allah'ın izniyle 2023 hedeflerimizi hayata geçirecek, yavaş yavaş şekillendirmeye başladığımız 2053 vizyonunu evlatlarımıza kutlu bir miras olarak bırakacağız.

Ölümsüz şehitlerimizin bize mesajı budur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Mustafa Cambaz kardeşimize, ailesine ve tüm şehitlerimize bir kez daha sabır, Allah'tan rahmet diliyorum."