Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize durmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

2023’e giden kritik süreçte karşılaştığımız zorluklara rağmen mücadele azmimizi daha da perçinleyerek yolumuza devam ediyoruz.

Yola çıkarken milletimize ne söz vermişsek inşallah bunların tamamını gerçeğe dönüştürene kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok...