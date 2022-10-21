Cumhurbaşkanının maaşı her yıl cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor. Cumhurbaşkanı ödeneği 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de yıllık 1 milyon 209 bin TL olarak belirlendi. Artış yapılmadı. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın aylık ödenek tutarı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da brüt 100 bin 750 TL olacak.

Cumhurbaşkanlarının emekli aylığı, aylık cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 40’ı üzerinden belirleniyor. Gelecek yıl cumhurbaşkanı ödeneği artmayacağı için 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün emekli aylığı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da 40 bin 300 lira olarak ödenecek. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın emekli aylığı da 30.225 TL olarak sabit kalacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALEP ETTİ

2012 yılından beri TBMM başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin emekli aylığı da cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli bulunuyordu. Temmuz ayında ek bütçe görüşmeleri sırasında cumhurbaşkanı ödeneği konusunda tartışma yaşanınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödeneğine zam yapılmamasını, TBMM başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin emekli aylığının artırılması için başka bir formül bulunmasını talep etti.

Bunun üzerine söz konusu görevlerde bulunanların emekli aylıkları memur maaş katsayısına endekslendi. Temmuz ayından itibaren TBMM başkanı ve başbakanların emekli aylığı 126.000 gösterge rakamının; cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin emekli aylığı da 115.225 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden ödeniyor.

Temmuz ayındaki bu düzenleme sonucu TBMM başkanı ve başbakanların emekli aylığı 30.225 TL’den 42.034 TL’ye, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin emekli aylığı da 18.135 TL’den 38.439 TL’ye çıkartılmıştı.