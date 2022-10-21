Cumhurbaşkanının maaşı her yıl cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor. Cumhurbaşkanı ödeneği 2022 yılında olduğu gibi 2023’te de yıllık 1 milyon 209 bin TL olarak belirlendi. Artış yapılmadı. Buna göre Cumhurbaşkanı’nın aylık ödenek tutarı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da brüt 100 bin 750 TL olacak.
Cumhurbaşkanlarının emekli aylığı, aylık cumhurbaşkanı ödeneğinin yüzde 40’ı üzerinden belirleniyor. Gelecek yıl cumhurbaşkanı ödeneği artmayacağı için 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün emekli aylığı bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da 40 bin 300 lira olarak ödenecek. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ın emekli aylığı da 30.225 TL olarak sabit kalacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALEP ETTİ
2012 yılından beri TBMM başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin emekli aylığı da cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli bulunuyordu. Temmuz ayında ek bütçe görüşmeleri sırasında cumhurbaşkanı ödeneği konusunda tartışma yaşanınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödeneğine zam yapılmamasını, TBMM başkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekillerinin emekli aylığının artırılması için başka bir formül bulunmasını talep etti.
Bunun üzerine söz konusu görevlerde bulunanların emekli aylıkları memur maaş katsayısına endekslendi. Temmuz ayından itibaren TBMM başkanı ve başbakanların emekli aylığı 126.000 gösterge rakamının; cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin emekli aylığı da 115.225 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden ödeniyor.
Temmuz ayındaki bu düzenleme sonucu TBMM başkanı ve başbakanların emekli aylığı 30.225 TL’den 42.034 TL’ye, cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekillerinin emekli aylığı da 18.135 TL’den 38.439 TL’ye çıkartılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!