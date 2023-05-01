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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ücretsiz doğalgaz müjdesi' Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'taki Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete´de yayımlandı

Giriş: 01.05.2023 - 06:28 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ücretsiz doğalgaz müjdesi' Resmi Gazete'de
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete´de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA'nın haberine göre, kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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