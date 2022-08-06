Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide 2023'ü işaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanıyla ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi hüviyetine sahiptir. İstanbul, Kocaeli, İzmir arasında oluşturduğumuz teknoloji koridoruyla birbirine bağlanan Bilişim Vadisi milli teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor.

- Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11’lik büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3’lük büyüme kaydettik. Dünyada istihdam azalırken 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayı ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 18 milyar 550 milyon dolara ulaştı.

- Dün malum Soçi’deydim. Döndüğümde akşam televizyon ekranlarında Rusya’dan gelen kruvaziyer gemisinin Trabzon’a yanaşmasını gördüm, iftihar ettim. Düşünün Trabzon Limanına artık turistler, kruvaziyer gemisiyle geliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli işgücü, üç kıtayı birleştiren stratejik konumu, sağlık ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Küresel ölçekte gıda ve enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Allah’a şükür biz oldukça rahatız. İşbirliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.

- Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak küresel sorunların çözümünde Türkiye’nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik. Emtia fiyatlarındaki ani ve aşırı yükselişin sebep olduğu piyasa dengesizliklerini yakından takip ediyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla, enflasyon sebebiyle vatandaşımızın ve iş dünyamızın sırtına binecek yükü hafifletecek birçok adım attık, atmayı da sürdürüyoruz. Asgari ücretten memur ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız artışlara, sosyal koruma kalkanımızın genişletilmesinden iş dünyamıza yönelik kredi imkanlarına kadar attığımız her adımda toplumumuzun her kesimine sahip çıkıyoruz.

- Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Hayata geçirdiğimiz politikaların müspet sonuçlarını önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde, özellikle enflasyonda daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan mutlaka çıkartacağız.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi ve teknoloji atılımı olarak Milli Teknoloji Hamlesi'ni başlattık. Türk girişimlerine yatırım yapacakları destekleyecek yatırımları devreye alıyoruz. 2023 için öngördüğümüz yatırım rakamlarını 2 yıl öncesinden büyük bir farkla geçtik. 2020 yılında Türkiye'deki teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar sadece 148 milyon dolar iken 2021 yılında 1.5 milyar doları aştı. 2022'nin ilk yarısında 132 teknoloji girişimine yapılan 1.4 milyar liralık yatırım da yeni rekorun sinyallerini veriyor. Türkiye oyun yatırımında Avrupa'da en fazla yatırım alan ülke oldu. Çoğu kendi imkanlarımızla yerli ve milli helikopter, roket, uçak, gemilerimizi, torpidolarımızı, hava savunma sistemlerini tasarladık geliştirdik ve ürettik. Bazıları bunları görmezden gelse de 20 yılda yapılanların gurur kaynağı olduğunu biliyorum. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu.

- İnsansız hava araçları denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Herkes, İHA, SİHA, Akıncı istiyor. Mesele buydu, başardık. Bizimle bu alanda ortak yatırımlara girmek isteyen süper güçler var. SİHA'larımızın savaş doktrinini yeniden yazmasını artık tüm dünya kabul etti.