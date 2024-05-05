Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya polemiği - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya polemiği

        Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya arasındaki söz düellosu, 'Veteran' komedyen polemiğini başlattı. Türk ve yabancı 'Veteran komedyenler, ilgi görüyor mu? Kaya'nın 'Veteran' komedyen olarak nitelediği Cem Yılmaz'ın yaşından baz alarak 50 yaş üstü komedyenlerin ne kadar ilgi gördüğünü araştırdık

        Giriş: 05.05.2024 - 00:00 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya...
          Ortak yönleri geniş hayran kitlesine sahip komedyen olmaları.
          Komedyenliğe başlama yerleri de aynı.
          Cem Yılmaz, Leman Kültür Beyoğlu'nda, Hasan Can Kaya ise Leman Kültür Beşiktaş'ta başladı.
          Bir polemiğin fitilini ateşlediler.

        • 2

          Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sahnelediği stand - up gösterisinde, bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine; kendine özgü şakasıyla "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" dedikten sonra Hasan Can Kaya'nın taklidini yaptı.

        • 3

          34 yaşındaki Hasan Can Kaya, 51 yaşındaki Cem Yılmaz'ın kendisini taklit etmesi karşısında neler hissettiği yönündeki, "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, neler diyeceksiniz?” şeklindeki soruya; "Evet, çocuklar izletti. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini takdir ettim" yanıtını verdi.

        • 4

          Gazetecilerin bir mekândan çıkarken görüntülediği Hülya Avşar'a sorduğu sorulardan biri, Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya'nın yaşadığı polemikle ilgili neler düşündüğüydü. Avşar, soruya; "Hiçbir komedyen veteran olamaz" şeklinde cevap verdi.
          Şahan Gökbakar ise Hasan Can Kaya'nın programını izlediğini ifade eden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayıp; "Bir saat müsade edin. Biraz gülüp, eğlenip geliyorum" diyerek polemiğe dâhil oldu.

        • 5

          Kuşak çatışması mı yoksa mesleki rekabetin ortaya çıkardığı doğal bir atışma mı?
          Oyunculuğun emekliliğinin olmayacağını biliyoruz. Peki komedyenin veteranı olur mu?
          Hasan Can Kaya'nın Cem Yılmaz ile ilgili çıkışı, bu soruyu gündeme getirdi.

          * Veteran kelimesi, 'Deneyimli', 'Emektar', 'Emekli' anlamı taşısa da genellikle 'eski' anlamında kullanılıyor.

        • 6

          Gösterilerini binlerce kişilik salonlarda kapalı gişe sahneleyebilen, bilet ücretleri yüksek miktarlarda karaborsaya düşen, filmleri yüksek izlenme sayısına sahip olan, bunların sonucunda da marka değerini koruyabilen birinin veteranlığa geçtiğini düşünmek, bana hiç de mantıklı gelmiyor.
          Peki;
          Belli yaşa ulaşmış diğer Türk ve yabancı komedyenlerde durum nedir?
          O bölüme geçmeden önce Cem Yılmaz'ın bugüne kadar neler yaptığına bakalım.

        • 7

          Cem Yılmaz, 16.584.388'i 34 yaşına kadar olanlar olmak üzere; bugüne kadar; toplamda 34.001.236 biletin kesildiği 17 sinema filminin kiminde oyuncu, kiminde ise oyuncu - senarist - yönetmen - yapımcı olarak yer aldı.
          Ayrıca; CM101MMXI Fundamentals adlı gösterisini, beyazperdede; 3.842.535 kişi izledi.
          Ayrıca; 2 dijital platform yapımında rol alırken üçü 34 yaşına kadar olan dönemde olmak üzere 7 farklı sahne gösterisinde sahneye çıktı.

        • 8

          Cem Yılmaz'ın 34 yaşına kadar olan sinema filmleri;
          • Her Şey Çok Güzel Olacak (Oyuncu)
          • Vizontele (Oyuncu)
          • G.O.R.A. (Oyuncu – Senarist)
          • Organize İşler (Oyuncu)
          • Hokkabaz (Oyuncu – Senarist – Yönetmen)
          A.R.O.G (Oyuncu – Senarist – Yönetmen)
          Yahşi Batı (Oyuncu – Senarist - Yapımcı)
          Av Mevsimi (Oyuncu)
          Şahane Misfair (Oyuncu)
          Pek Yakında (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)
          Son Umut (Oyuncu)
          Ali Baba ve 7 Cüceler (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)
          İftarlık Gazoz (Oyuncu)
          Deli Aşk (Oyuncu - Yapımcı)
          Arif V 216 (Oyuncu – Senarist - Yapımcı)
          Karakomik Filmler (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)
          Karakomik Filmler 2 (Oyuncu – Senarist – Yönetmen - Yapımcı)

          * Cem Yılmaz, ayrıca 'Zefir'de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

          Gösterileri;
          • Milenyum
          • Bir Tat Bir Doku
          • CMYLMZ
          CM101MMXI Fundamentals
          STANDartCY
          Diamond Elite Platinum Plus
          CMXXIV

        • 9

          Hasan Can Kaya, bugüne kadar, 380.433 kişinin izlediği 'Çok Aşk' adlı bir sinema filminde rol aldı.
          Talk - showları şöyle;
          Bir Yeraltı Sit-Com'u
          Hasan Can Kaya - Stand Up Party
          Konuşanlar

        • 10

          Hayatta olan belli bir yaşa gelmiş komedyenler, gerek fiziksel nedenlerden gerekse başka nedenlerden dolayı artık gençlik dönemlerindeki kadar çok çalışamıyor. Ne var ki önceki çalışmaları, yeni çalışmalarının teminatını olarak duyulan güvenin oluşturduğu ilgiyle, gerek komedi gerekse diğer türlerde hatırı sayılır ölçüde çalışmaya devam ediyor.

          * Rakamlar, sadece oyunculuk sayısını gösteriyor.

        • 11

          • ZEKİ ALASYA (72 yaşında hayatını kaybetti)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 13
          50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 10

        • 12

          • METİN AKPINAR (82 yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 10
          50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 8

        • 13

          • LEVENT KIRCA (65 yaşında hayatını kaybetti)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 7
          50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 2
          Ayrıca;
          Levent Kırca’nın fenomen TV yapımı olan ‘Olacak O Kadar’, 1986’da başladığında Levent Kırca, 35 yaşındaydı.
          Levent Kırca, 50 yaşından sonra da bu programı 10 yıl daha devam ettirdi.
          ‘Olacak O Kadar’, toplamda 25 yıl boyunca ekranlarda yayınlandı.

        • 14

          DEMET AKBAĞ (64 Yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 12
          50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 3

        • 15

          HAMDİ ALKAN (54 Yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 5
          50 Yaş Sonrası Dizi Sayısı… 5

        • 16

          • STEVE MARTIN (78 yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 18

        • 17

          • JIM CARREY (62 yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 8

        • 18

          MARIA BAMFORD (53 Yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 3

          * Mayıstan, yıl sonuna kadar ülkesi ABD ve diğer ülkelerde 33 stand - up gösteri sahneleyecek.

        • 19

          • DAN AYKROYD (71 yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 14

        • 20

          • CHARLIE CHAPLIN (88 yaşında hayatını kaybetti)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 5

        • 21

          • PETER SELLERS (55 yaşında hayatını kaybetti)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 10

        • 22

          • ROWAN ATKINSON (69 yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 4

        • 23

          • BILL MURRAY (73 Yaşında)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 18

        • 24

          DEAN MARTİN (78 yaşında hayatını kaybetti)
          50 Yaş Sonrası Film Sayısı… 15

        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Haberi Görüntüle

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Habertürk Anasayfa