Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya polemiği

34 yaşındaki Hasan Can Kaya, 51 yaşındaki Cem Yılmaz'ın kendisini taklit etmesi karşısında neler hissettiği yönündeki, "Cem Yılmaz gösterisinde size gönderme yapmış, neler diyeceksiniz?” şeklindeki soruya; "Evet, çocuklar izletti. Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini takdir ettim" yanıtını verdi.