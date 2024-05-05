Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

        Şaşırtan kaza! Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

        İstanbul'da ilginç bir kaza meydana geldi. Beyoğlu'nda yaşanan olayda bir kadın sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna çarptı. Kazada kimse yara almazken, yaşananlar bir başka motosikletlinin kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih'te trafikte seyir halindeki motosikletliye annesinin kullandığı otomobilin çarpma anı ve sonrasında yaşananlar başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre Turgut Özal Millet Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen motosikletliye arkadan çarptı.

        Kaza sonrası yaralanan olmazken, bu sırada caddede seyir halindeki başka motosikletli Buğra Açık, aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün durumunu sormak için yanına yanaştı.

        REKLAM

        Buğra Açık'ın "iyi misin?" diye sorduğu motosiklet sürücüsü, kendisine çarpan araç sürücüsü için "annem zaten" cevabını verdi.

        Bu yanıta gülerek karşılık veren Açık ile diğer sürücü arasında yaşanan diyalog, motosikletlinin kask kamerasınca görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Habertürk Anasayfa