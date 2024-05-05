Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu fotoğraflar sizin de sinirinizi bozacak: 15 kişi çevresindeki rahatsız edici anları yakaladı!

        Bu fotoğraflar sizin de sinirinizi bozacak: 15 kişi çevresindeki rahatsız edici anları yakaladı!

        Günlük yaşantıda kontrolümüz dışında gelişen en ufak davranış bile bazen insanın sinirini bozabiliyor. Oturmak istenen yerde başka birinin eşyalarının olması veya paketlerin tersten açılması gibi durumlar bile rahatsız edebiliyor. İşte, sizin için neredeyse her insanın yaşadığı sinir bozucu durumların fotoğrafları ve paylaşanların yorumları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Günlük hayatta hepimiz zaman zaman sinir bozucu anlar yaşarız. Aldığımız ürünün çabuk bozulmasından, beklenmedik hava durumlarına kadar pek çok durum sinirlerimizi zorlayabilir. Haberimizde sizin için insanların yaşadığı sinir bozucu anların fotoğraflarını derledik. İşte, detaylar...

        • 2

          ''Paketleri bu şekilde açan birisiyle evli olmak çok zor.''

        • 3

          ''Sucuk dolu (!) pizzama bakın!''

        • 4

          ''Bu musluğun ve lavabonun mimarını ayakta alkışlamak istiyorum.''

        • 5

          ''Yine hiçbir şey yapmadığım halde birbirine dolanmış.''

        • 6

          ''Bazı insanlar ortadan nasıl bölüneceğini bilmiyor taklidi yapıyor.''

        • 7

          ''Ne yaparsam yapayım düzelmeyecek bir hata, böyle basıldığında çok sinirleniyorum.''

        • 8

          ''Tek bir kişinin 3 koltuğu kendi eşyalarıyla doldurması harika değil mi?''

        • 9

          ''İnsanların neden park yeri bulmakta zorluk çektiğini merak ediyorsanız cevabı burada gizli.''

        • 10

          ''Uzun süre bile kullanamadan yine bu kısımdan hasar aldı, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.''

        • 11

          ''Trenlerden bu şekilde ayrılmak suç sayılmalı.''

        • 12

          ''Marketlerde aldıkları ürünü alakasız yerlere bırakan insanlara sinir oluyorum.''

        • 13

          ''Paketi tersten açmanın mantığını asla anlamayacağım.''

        • 14

          ''Tüm çikolata kağıda yapıştığı için kağıdı da yemek zorundayım.''

        • 15

          ''Her seferinde bunun nasıl olduğunu anlamıyorum, çok sinir bozucu.''

        • 16

          ''Kimse bana hırkamın 15 etiketle geleceğini söylemedi.''

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        Karısını bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Habertürk Anasayfa