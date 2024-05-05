Bu fotoğraflar sizin de sinirinizi bozacak: 15 kişi çevresindeki rahatsız edici anları yakaladı!
Günlük yaşantıda kontrolümüz dışında gelişen en ufak davranış bile bazen insanın sinirini bozabiliyor. Oturmak istenen yerde başka birinin eşyalarının olması veya paketlerin tersten açılması gibi durumlar bile rahatsız edebiliyor. İşte, sizin için neredeyse her insanın yaşadığı sinir bozucu durumların fotoğrafları ve paylaşanların yorumları!
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Günlük hayatta hepimiz zaman zaman sinir bozucu anlar yaşarız. Aldığımız ürünün çabuk bozulmasından, beklenmedik hava durumlarına kadar pek çok durum sinirlerimizi zorlayabilir. Haberimizde sizin için insanların yaşadığı sinir bozucu anların fotoğraflarını derledik. İşte, detaylar...
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''Paketleri bu şekilde açan birisiyle evli olmak çok zor.''
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''Sucuk dolu (!) pizzama bakın!''
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''Bu musluğun ve lavabonun mimarını ayakta alkışlamak istiyorum.''
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''Yine hiçbir şey yapmadığım halde birbirine dolanmış.''
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''Bazı insanlar ortadan nasıl bölüneceğini bilmiyor taklidi yapıyor.''
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''Ne yaparsam yapayım düzelmeyecek bir hata, böyle basıldığında çok sinirleniyorum.''
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''Tek bir kişinin 3 koltuğu kendi eşyalarıyla doldurması harika değil mi?''
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''İnsanların neden park yeri bulmakta zorluk çektiğini merak ediyorsanız cevabı burada gizli.''
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''Uzun süre bile kullanamadan yine bu kısımdan hasar aldı, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.''
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''Trenlerden bu şekilde ayrılmak suç sayılmalı.''
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''Marketlerde aldıkları ürünü alakasız yerlere bırakan insanlara sinir oluyorum.''
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''Paketi tersten açmanın mantığını asla anlamayacağım.''
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''Tüm çikolata kağıda yapıştığı için kağıdı da yemek zorundayım.''
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''Her seferinde bunun nasıl olduğunu anlamıyorum, çok sinir bozucu.''
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''Kimse bana hırkamın 15 etiketle geleceğini söylemedi.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit