Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar

"ALERJİK REAKSİYONLA YOĞUN BAKIMLIK OLAN VAR"

Hastane ortamı dışında bu tarz enjeksiyonların çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dikme, "Serumun içeriğindeki bu maddeler yaşa göre, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Çok hızlı gelişen alerjik reaksiyonlar sebebiyle acil müdahalelere ihtiyaç duyacak duruma düşüyor insanlar. Ölümle dahi sonuçlanabilen çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu şekilde acillere başvuran vakalarda artış olduğunu, yoğun bakıma giden hastalar olduğunu görmeye başladık. Ani alerjik reaksiyonlar nefes darlığına, solunum yetmezliğine, hatta kalp durmasına dahi sebep olabilir" diye konuştu.

Damar yolu ile verilen 'atom' olarak bilinen serumlarda yüksek doz C ve B vitamini kompleksleri olduğuna da işaret eden Doç. Dr. Dikme, aslında vücudun ihtiyaç fazlasını hemen attığını da belirterek aslında vücuda gereksiz yere fazla yük verildiğini söyledi.