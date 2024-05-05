Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Bonucci'den açıklama geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.

Sarı-lacivertlilerde Bonucci, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Serdar aziz 22 kişilik kafilede yer almadı.

Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

BONUCCI'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadroya alınmayan Bonucci, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İtalyan oyuncu yaptığı açıklamada, "Saha içi ve saha dışında tüm tecrübem ve emeğimle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve bunu da en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.