Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
Batman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheliler, saklandıkları tarlada dronla tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda 19 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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Petrolkent Mahallesi Bostan Caddesi'nde içindekilerin, ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı otomobil, bölgedeki tarlaya girdi.
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Dronla yapılan aramada, şüphelilerin tarladaki bitkilerin arasında saklandığı belirlendi.
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Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise farklı renklerde 8 kilo 222 gram ağırlığında yaklaşık 19 bin ekstazi hap ve 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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