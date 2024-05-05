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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Antalyaspor Başkanından Nuri Şahin açıklaması: "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer" - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Antalyaspor Başkanından Nuri Şahin açıklaması: "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, son günlerde Beşiktaş teknik direktörlüğü için adı geçen eski futbol sorumluları Nuri Şahin'in Alman ekibi Boruissia Dortmund'dan ayrılıp gelmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğratıp, üzeceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:27
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        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ligin 17'nci haftasında 'hayalim' dediği Borussia Dortmund'dan teklif alarak takımdan ayrılan ve son günlerde adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için geçen eski futbol sorumlusu Nuri Şahin hakkında Demirören Haber Ajansı'na(DHA) özel açıklamalarda bulundu.

        Başkan Boztepe, Nuri Şahin'in hayallerinin kulübü olan Dortmund'a gitmesiyle, başka bir kulübe bu şekildeki bir yol ayrılığından sonra gitmesinin, kendilerini hayal kırıklığına uğratıp üzeceğini kaydetti.

        'BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIR'

        Boztepe, “Biz camia olarak, Antalyaspor olarak, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a gitmiş olmasının üzüntüsünü veya hayal kırıklığını hayallerinin peşinden gitmiş olması noktasında göğüslemiş ve üzüntümüzü yumuşatmıştır. Şimdi hayallerinin kulübü olan Dortmund'a gitmesiyle, başka bir kulübe bu şekildeki bir yol ayrılığından sonra gitmesi tabii ki bizi hayal kırıklığına uğratır, üzer ama bu profesyonel hayat. Hepimiz bazı şeyleri tecrübe ediyoruz, bu konuyu da tecrübe etmiş oluruz. Borussia Dortmund'da neler yaşandı, neler oldu? Tabii ki bilmiyoruz. Kendi iç dünyaları ama ya muhtemelen bir şeyler olumlu yönde ilerlemedi veya Dortmund'dan sonra Beşiktaş daha cazip mi geldi diyelim, bilmiyoruz. Beşiktaş ile görüşme yaptığına dair bilgileri ben de basından öğrendim" dedi.

        'ANTALYASPOR'A DÖNMESİ KONUSUNDA BİR GÖRÜŞME OLMADI'

        Nuri Şahin'in Antalyaspor yönetimiyle ya da kendisiyle tekrar Antalyaspor'a gelmesi gibi bir konuşmanın veya görüşmenin olmadığını dile getiren Sinan Boztepe, “Bu konu bana birebir ulaşmadı ama biz yönetimimizden ve öncesinde ilişkileri daha iyi olan dostlarımızla bir iki telefon görüşmesi veya Almanya'da görüşmeleri oldu. Ama direkt 'Antalyaspor'a gelmek istiyorum, tekrar geri döneceğim. Gelebilir miyim Geleyim mi? Beni ister misiniz? Ben istiyorum' gibi herhangi bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

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