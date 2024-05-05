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        Haberler Dünya İsrail'de on binlerce kişi esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine sokaklara indi

        İsrail'de on binlerce kişi esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine sokaklara indi

        İsrail'de on binlerce kişi bu hafta sonu da esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine sokaklara çıktı. Binlerce kişi Netanyahu'nun evinin önünde de protesto düzenledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 09:24 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:24
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        • 1

          İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

        • 2

          İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısının yapıldığı, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, bu hafta da geniş katılımla devam etti.

        • 3

          Hükümet karşıtı gruplara katılan on binlerce kişi, Gazze'ye saldırıların sonlandırılmaması ve esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

        • 4

          Tel Aviv, Hayfa, Birüssebi ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin farklı noktalarında hükümetin istifasının ve esirlerin geri getirilmesinin istendiği gösteriler düzenlendi.

        • 5

          Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!" diye bağırdı.

        • 6

          NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE DE PROTESTO

          Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binden fazla gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

        • 7

          Batı Kudüs'te de binlerce kişi, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

        • 8

          Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin çeşitli noktalarındaki yolları ve kavşakları kapattı.

        • 9

          Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        • 10

          Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

        • 11

          Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

          Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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