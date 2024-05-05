Amerika'nın 400 yıl öncede yaşayan sıra dışı topluluğu: Zamanı durduran Amish halkı

Ayrıca Amish olmayanlar için evler ve diğer binalar inşa eden inşaat ekipleri de oluşturuyorlar ve bazen Indiana'da eğlence araçları üretenler gibi "İngilizlerin" sahip olduğu fabrika ve atölyelerde çalışıyorlar. Kazançları üzerinden vergilendiriliyorlar. Diğer insanların ödediği tüm vergileri (gelir, mülk, satış, emlak, şirket, okul) ödüyorlar. Aslında birçoğu, hem devlet hem de özel Amish okulları için okul vergilerini iki kez ödüyor.