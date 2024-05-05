Dengeli beslenmek tabaktan başlar: Sağlıklı bir öğün için tabağınızda hangi besinleri bulundurmalısınız?

Bir öğünde dört ana besin grubunu içeren bir tabak, sağlıklı beslenme için ideal bir başlangıç ​​noktasıdır. Protein, kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve lifli sebzeler, dengeli bir tabak için temel unsurlardır. Bu unsurların dengeli bir şekilde bir araya getirilmesi, enerji seviyelerini dengede tutar ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. İşte, sizin için doğru ve dengeli bir tabak hazırlama rehberi...