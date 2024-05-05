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        Haberler Gündem Politika TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek

        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu haftaya yoğun mesaiyle başlayacak. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanması beklenirken, Genel Kurul'da bazı uluslararası sözleşmelere yönelik kanun teklifleri de ele alınacak. İşte Meclis'in bu haftaki gündemi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:42
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        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
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        Haftalık çalışmasına 7 Mayıs Salı günü başlayacak TBMM'de gözler, fahiş fiyatla mücadele kanun teklifinde olacak.

        AK Parti tarafından hazırlanan 23 maddeden oluşan kanun teklifiyle Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor.

        Düzenleme kapsamında, piyasa dengesini bozan işletmelere verilen cezalar da artırılacak.

        PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

        Teklife göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

        Kooperatiflerin ana sözleşmelerini intibak ettirmeleri için öngörülen süre 2 yıl daha uzatılacak.

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        Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacağına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

        Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

        STOKÇULUĞA KAPATMA CEZASI

        Stokçuluğa devam eden işletmelerin bu suçu bir yılda 3 kez işlediği tespit edilirse 6 güne kadar kapatma cezası uygulanabilecek.

        Malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında 2 bin 200 lira; mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında da 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak.

        KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU TOPLANACAK

        Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplanacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mağdur hakları ve çeşitli alanlardaki hukuki düzenlemelerle yargı alanında yapılanlara ilişkin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna bilgi verecek. Dijital Mecralar Komisyonunda da dijital gelişmelerle ilgili görüşme yapılacak.

        İLİÇ MADEN KAZASINI ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDA AFAD VE DSİ YETKİLİLERİ DİNLENECEK

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, beşinci toplantısında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.

        SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜ GRUP TOPLANTILARI

        Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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        #TBMM
        #fahiş fiyat
        #meclis gündemi
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