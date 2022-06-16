'Fed'in adımı sıradan bir olay değil'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında ekonomiye değinen Erdoğan, pandemi nedeniyle ekonomideki dengelerin ve alışkanlıkların altüst olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Üretim aksadı, tedarik zincirleri kırıldı, küresel ticaret durma noktasına geldi. Son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. ABD'de böyle bir adım atılması sıradan bir olay değil." diye konuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu. Karar metninde faiz artırımlarının devamının gelmesinin uygun olacağının öngörüldüğü belirtildi. Fed Başkanı Powell bir sonraki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık artırım kararı almalarının en yüksek ihtimal olduğunu söyledi. Fed'in faiz artırımı geçen cuma ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine ulaştığının açıklanmasının ardından geldi.

Türkiye'nin salgın krizini başarılı yöneten ülkelerin başında geldiğini belirten Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik olarak bizden çok daha zengin olan ülkelerdeki görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Destek ve teşvik paketlerimizle insanlarımızın yanında olduk. Bu kritik süreçte ekonomide kontak kapatmadığımız gibi üretimi sürdürdük. Geçtiğimiz yıl, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları aştık. Hedefimiz 500 milyar dolarlık ihracat, ardından da bunu ikiye katlamak. İstihdamda önemli bir ivme yakaladık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, enerji fiyatları artışları sübvanse ettiklerini ve vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak "Vatandaşımızın ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara göz açtırmayacağız. Serbest piyasa ekonomi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyatlarla milletimizin rızkına uzananlara karşı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Şu anki küresel kriz ortamından da ülkemizi alnımızın akıyla çıkaracağız. Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler, kifayetsiz muhterisler ne derse desin, Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, insan kaynağı ve stratejik konumuyla 21 yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacak. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim." dedi.