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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından da ekonomiye yönelik mesajlarını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:27
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından sosyal medya hesabından da ekonomiye yönelik mesajlarını yineledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinedeki mesajlarını tekrarlayarak "Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız" diye ekledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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