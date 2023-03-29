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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, asgari ücrete zam konusuyla ilgili olarak, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var." ifadelerini kullandı.

Giriş: 29.03.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ara zam konusuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunurken kamuoyundaki asgari ücret zammı beklentileriyle ilgili olarak da konuştu. Asgari ücret zammı konusuna son noktayı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı. Böylelikle, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusu yanıt buldu.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

    Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

  • BAKAN BİLGİN DE TEMMUZ AYINI İŞARET ETMİŞTİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Bilgin, asgari ücrete zam olup olmayacağıyla ilgili, "Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim devam ederse, enflasyon düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapılmaya ihtiyaç duyulmaz. Ama temmuzda o günkü şartlarla yeniden değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

  • "GEREKİRSE ARA ZAM YAPMAKTAN GERİ DURMAYIZ"

    Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız" ifadelerini kullanmıştı.

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    2023 yılı Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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